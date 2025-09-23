登峰造極籃球賽》泰力率黎明扳倒健行 吳建龍：幸運能遇到他

泰力。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕黎明學院今天在登峰造極籃球賽男子大專組首戰，靠著外籍生泰力20分、15籃板領軍，團隊4人得分達雙位數，以85：71力退上季UBA亞軍健行科大，開出紅盤。

202公分的泰力來自美國，有豐富的打球經驗，不只具備出色的個人能力，自律的個性更讓教練吳建龍大讚，直呼自己很幸運，可以有這麼棒的球員在陣中。

「他早上5點半就到球場練投籃，再接著參加7點的團隊訓練。」吳建龍認為，這跟他過去碰到的外籍球員不一樣，直呼沒有人像他那麼自律，而且他的到來也讓球隊氣氛很好，「真的蠻幸運能遇到他。」

吳建龍表示，黎明今夏都在國外移訓，這次登峰造極是在台灣的首次季前熱身賽，也是驗收訓練成果的好機會，不管是本土還是泰力，也都看出來更熟悉彼此。

黎明在第四節開局只以71:67領先，但之後健行陷入得分乾旱期，最大差距達18分，勝負比賽就此底定，張佑齊拿17分，田曜樂16分，史魯齊10分。

對於能擊敗強敵健行，吳建龍認為，其實季前大家都還在調整，進入賽季後才能見真章，還力讚對手能力好，更自嘲：「健行球員就像刀，我們就像刀背，切了不會痛，所以還是有很多地方要學習。」

健行在劉丞勳畢業後，廖本謙扛下攻堅重任，他此戰拿21分，王鼎鈞貢獻14分，史密斯12分、9籃板。

