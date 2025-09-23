MLB》二刀流大谷鎖定國聯MVP 賈吉反超羅里美聯競爭白熱化

大聯盟最新MVP預測。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期MVP預測，由40位專家進行票選，道奇二刀流巨星大谷翔平持續稱霸國聯，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）則是從水手捕手重砲羅里（Cal Raleigh）要回領先，成為美聯年度MVP大熱門。

本次票選中，大谷翔平獲得36張第一名選票穩居國聯第一，領先排名第二的費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），僅拿到4張第一名選票。大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）指出，大谷自6月16日重返投手丘以來，先發13場投了41局，送出54次三振、僅有9次保送，獨立防禦率（FIP）為2.12，在至少投滿40局的先發投手中排名第三，而三振率減去保送率為27.1%，並列聯盟第12位。另外，大谷近13.2局僅失1分自責分，且被擊出「強勁擊球」（barrel）的比率極低，只有3.9%。

墨菲認為，若是只看大谷翔平的打擊數據，毫無疑問具備MVP資格，繳出141得分、53轟、OPS1.015，以及wRC+（172）驚人數據，再把他在投手丘上的表現算進去，大谷幾乎篤定將抱回生涯第4座MVP。

羅里上一次MVP預測首度超越賈吉，但大聯盟打擊王賈吉在最新預測當中以21張第一名選票，略勝羅里的19張。墨菲坦言，美聯MVP競爭激烈，羅里和賈吉難分勝負，不過若是羅里成為首位單季60轟的捕手，且水手在美聯西區封王，那就有十足的把握去角逐美聯MVP。

