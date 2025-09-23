晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》罕見台灣3投同場出賽！孫易磊先發吞敗 古林睿煬中繼飆速153KM

2025/09/23 16:47

孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿20歲「台灣至寶」孫易磊今天先發對決樂天金鷲，控球不穩只投2局退場，丟3分吞下賽季第2敗。火腿另一位台灣強投古林睿煬也有出賽，中繼2局失2分。此外，樂天台灣好手宋家豪後援1局無失分，形成3位台灣投手同場登板的罕見畫面。

孫易磊在8月11日迎來生涯一軍初先發，面對軟銀投3.1局退場，被敲5安失2分吞敗，隔天就被下放二軍，經過1個多月的調整後，今天再獲先發機會。

孫易磊開賽就被樂天開路先鋒中島大輔敲二壘安打，1出局後遭黑川史陽夯出右外野2分砲，讓對手先馳得點。孫易磊挨轟後回穩，連飆2K結束首局。

次局，孫易磊控球不穩搞成1出局滿壘，中島大輔敲滾地球送回1分，孫易磊掉分後三振洋聯安打王村林一輝，沒讓傷害擴大。

孫易磊投完2局退場，用球數多達56球，被敲3安包含1轟，失掉3分，投出3三振、2保送，防禦率漲到5.11，最終承擔敗投。

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

樂天在5、6局各拿1分，前6局打完握有5：0領先。火腿7上派出台灣火球男古林睿煬上場，雖然被首名打者小郷裕哉敲安，不過古林成功凍結對手攻勢，隨後連續解決3人，順利下莊。

古林第8局續投，抓下1出局後，被黑川史陽敲左外野安打，接著讓樂天洋砲維特（Luke Voit）敲右外野飛球出局，隨後面對淺村榮斗在2好2壞下，被掃出右外野2分砲、樂天7：0領先。古林挨轟後保送宗山壘，接著三振小郷裕哉，終於抓下第3個出局數。

古林睿煬中繼2局退場，用球數39球、最快球速153公里，被敲3安包含1轟，失掉2分，三振、保送各1，賽後防禦率3.62。

樂天8下派上宋家豪，他後援1局無失分，用球數12球，被打1支安打，送出1次三振，防禦率下修至3.52。

火腿打線嚴重熄火，全場只敲3支安打，終場以0：7吞敗。

