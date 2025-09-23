晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》先發2局失3分吞敗 孫易磊自責表現不佳「很懊悔、不甘心」

2025/09/23 16:48

孫易磊。（取自產經體育）孫易磊。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲新星孫易磊今天在主場先發面對樂天金鷲，僅投2局失3分就提前被換下場，火腿終場以0：7遭完封，吞下本季第2敗，一軍生涯首勝還要再等等。孫易磊受訪時自責表現不佳，心裡很懊悔、不甘心。

孫易磊開局控球不穩，被樂天開路先鋒中島大輔敲出二壘安打，之後被黑川史陽敲出右外野兩分砲，孫易磊連續三振樂天洋砲維特（Luke Voit）和強打淺村榮斗結束首局。

孫易磊第2局一開始被敲安和投出保送，讓樂天無人出局攻占一、二壘，他在1人出局後又投出保送形成滿壘，中島大輔敲滾地球送回1分，孫易磊三振太平洋聯盟安打王村林一輝，結束投球任務，他也成為敗投候選人，賽後吞下本季第2敗。

孫易磊此戰主投2局用56球，創下旅日一軍最短先發局數，目前先發2場都沒超過5局，被敲3安包含1轟，投出3次三振和2次保送，最快球速達153公里，防禦率升至5.11。

孫易磊在比賽途中接受訪問時表示：「明明被交付這麼重要的比賽，卻沒能有所回應，真的很不甘心。」他也反省說道，雖然在首局被全壘打後能稍微調整過來這點算是不錯，但除此之外全都不行，心裡很懊悔。

