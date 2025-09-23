南韓賽》回到首次4強的地方！王齊麟／邱相榤拍落日本對手闖男雙16強

台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列南韓公開賽今天點燃戰火，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤首輪以21：10、21：11拍落日本組合野村拓海／霜上雄一，挺進16強。

世界排名21的王齊麟／邱相榤去年巴黎奧運後開始合作，在南韓公開賽是兩人合體的第2站巡迴賽就打進4強，如今麟榤配搭配超過1年，這次再戰南韓賽也要尋求突破，畢竟兩人本季雖在台北公開賽封王，但其他巡迴賽幾乎都在16強就出局。

王齊麟／邱相榤、野村拓海／霜上雄一在在5月台北公開賽4強對決，由麟榤配收下勝利。今日兩組人馬在南韓狹路相逢，王齊麟／邱相榤開賽就掌握優勢，一路維持領先，並在15：10一鼓作氣連得6分先下一城。

世界排名32的野村拓海／霜上雄一在第2局前段佔據領先位置，不過王齊麟／邱相榤很快就收復失土並以11：7進入技術暫停，再來更是又是一波7：0猛攻，直接把勝利收進口袋，此仗花29分鐘告捷。

王齊麟／邱相榤快意晉級後，16強對手將是李哲輝／楊博軒、李芳任／李芳至對戰之間的贏家。

