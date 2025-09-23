晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神目標衝擊第2冠 李偉誠點名夢想家、特攻是兩大勁敵

2025/09/23 17:01

（左起）蘇文儒、胡瓏貿、執行長李偉誠、余純安和施晉堯。（記者粘藐云攝）（左起）蘇文儒、胡瓏貿、執行長李偉誠、余純安和施晉堯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄海神今進行季前媒體餐敘，分享目前球隊備戰近況。上季海神和新北國王在總冠軍賽一路廝殺到第7戰，隨著林書豪退休，聯盟戰力洗牌，但執行長李偉誠仍不敢大意，休季期間迅速找好3名新洋將，希望能再次衝擊冠軍。

海神上季和國王在總冠軍賽第7戰一路激戰到第7場以3：4落敗，無緣隊史第2冠。這季捲土重來，海神休賽季積極布局，除了熟面孔艾德續留，另外找了詹姆斯（Justin James）、凱帝（Cady Lalanne） 與崔維斯（Reid Travis）3名新洋將。

李偉誠說：「這幾名洋將的屬性跟原本不太一樣，現在就是磨合階段，讓他們先熟悉我們原本的戰術跟體系，教練也藉由這時間觀察他們的優點，之後再做調整。」他也笑說，這個階段滿有趣的，畢竟新洋將都想要證明自己，「一開始練球都滿激烈的，無論是洋將跟洋將之間或是跟本土。」

（左起）胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯和余純安。（記者粘藐云攝）（左起）胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯和余純安。（記者粘藐云攝）

本土方面，李偉誠特別點名胡瓏貿、余純安、于換亞和施晉堯要開始花一些心力做傳承的工作，「這傳承動作不是要逼他們退休，而是他們如果能多把這些場上場下的知識跟經驗傳承給中生代的球員的話，避免之後出現斷層，一直都有人可以接上來。」至於在總冠軍賽第7戰左膝半月板損傷的邱子軒，預計要等到明年3月之後才有可能復出。

對於新賽季，李偉誠不諱言每一隊都都很難打，「每隊都有針對自己弱點在休賽季補強，尤其洋將的部分，我覺得夢想家跟特攻都還是很厲害的球隊，我希望我們不要沉溺在上季進到冠軍賽，應該要保持渴望，想辦法再挑戰一次。」

（左起）胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯和余純安。（記者粘藐云攝）（左起）胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯和余純安。（記者粘藐云攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中