中職》味全龍小幅調整先發打線 今天讓劉俊緯擔任指定打擊

劉俊緯。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場天母迎戰樂天桃猿，先發打線連續3場都做出小幅調整，指定打擊從朱育賢、周委宏換成劉俊緯，總教練葉君璋表示，劉俊緯的打擊還要再加油，今天希望他專心在打擊上有所表現。

味全上週前4場的指定打擊各由陳子豪、朱育賢擔任，陳子豪於21日降二軍當天讓朱育賢休息，指定打擊換成周委宏，今天因應樂天的先發投手是左投魔神樂，先發打線安排5名右打，指定打擊換成劉俊緯並讓他打第1棒。

葉君璋指出，打線在最近這幾場都有做些變動，主要是戰力上做些調整，有些會固定的球員譬如郭天信、吉力吉撈．鞏冠、李凱威還是會固定，但球隊也要為未來做準備，讓未來有機會的球員在這時候上來表現，對他們往後也會有幫助。

葉君璋表示，今天讓劉俊緯打DH，主要是二、三壘與游擊各由李凱威、劉基鴻、張政禹擔任，如果要讓劉俊緯上場，DH是不錯的選項，球隊希望他的打擊能力能再加油，這場就讓他專心打擊，「上一場讓周委宏打DH，也是因為這樣的考量。」

味全要晉級季後賽的希望尚未消失，前提是必須拿下今天與樂天的本季最後1場對戰，葉君璋認為，球隊今年剩餘的場次已經不多，想要進季後賽幾乎是每場都要贏，「每場都要贏」是球隊從球季開始以來的態度，到現在都沒有改變，希望球員盡力朝勝利的方向去比賽。

