中職》「他那時非常不甘心！」平野透露與高宇杰深談的一段故事

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟上一場比賽不僅輸球，主戰捕手高宇杰還因左手拇指受傷下二軍，在球季進入尾聲的狀況下，對戰力勢必有影響。

中信兄弟總教練平野惠一坦言，把這狀況看成是老天的試煉，也是其他選手的機會，希望危機就是轉機。

高宇杰今年出賽正好滿百場，且皆是以捕手身分出賽，是各隊主戰捕手之最，攻守數據都頗有機會爭取個人獎項。

平野說：「其實自春訓就一直被問捕手輪休的問題，但中職的比賽場次，相較美、日，仍是比較少的，但我們似乎難免仍用一樣的標準去看。基本上，國外沒有主戰捕手單週只出賽4場的，我們希望目標放更高，和更高水準的聯盟去比較。」

平野還透露和高宇杰交談的一個小故事，平野說：「我剛來的時候，阿福（福來喜）還在隊上。休賽季時有次我和小高聊，他透露了非常不甘心的心情。而去年我們固定讓林吳晉瑋上場，休賽季時我找小高聊，他也說其實希望能蹲完全部比賽。所以今年我和林吳說，今年對大家而言，是競爭而不是給予機會。」

平野坦言，去年的高宇杰身為冠軍隊捕手，但沒被選入國家隊，代表外界不一定視他為聯盟最佳捕手，「怎樣讓他至少要有個『No.1』標籤，至少有一項要拿到第一，希望用這樣方式拉拔他，也是我們共同的目標。相信這樣也能對其他捕手造成影響，各層面都好，至少要有一項『No.1』，才能生存。」

