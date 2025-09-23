晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》上一軍才3天就先發 許賀捷看到先發名單好驚訝

2025/09/23 19:12

許賀捷。（資料照，記者林正堃攝）許賀捷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿今年季中選秀會第2輪指名許賀捷今天首次在一軍出賽，被排上先發陣容守二壘打第9棒，他表示，球隊目前處於爭取季後賽資格賽的關鍵期，看到自己的名字在先發名單上很驚訝，想到3天前升上一軍就因雨延賽，只希望今天的比賽可以打成。

許賀捷是樂天今年季中選秀會後第1位簽約、報到、一軍隨隊的新人，今天賽前熱身時得知被排上先發，他表示，很高興這麼快就有機會首次在一軍出賽，原本做的準備是在後段替補上場，沒想到會被排上先發，「真的很驚訝，但還是要準備好。」

許賀捷指出，現在是球隊拚季後賽的關鍵期，每場比賽都很重要，他是剛進職棒的新人，這時候不會上一軍很正常，他也不覺得有機會，或許是20日在園區對中信兄弟二軍，他擊出進職棒後的第1支全壘打，讓球隊決定在隔天把他升上來。

許賀捷21日首次升上一軍，當天樂天在澄清湖對統一獅的比賽就因雨延賽，今天早上他剛出門又看到下大雨，很怕今天在天母又因雨延賽，「還蠻嘔的，希望雨趕快停，不要再下了，不然我上來的2場比賽都延賽，學長都在虧我，一上來就下大雨。」

