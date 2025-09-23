晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》美夢成真！圓夢站上大聯盟 台灣好手鄭宗哲回顧賽季吐心聲

2025/09/23 20:02

鄭宗哲。（法新社）鄭宗哲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲昨天結束賽季，今天他在社群發文吐心聲，也回顧本季圓夢站上大聯盟的時刻，「回過頭來想想真是不可思議的一天。」

鄭宗哲在美國時間4月7日被拉上大聯盟，成為第18位升上大聯盟的台灣球員，9日迎來生涯首秀，他本季在大聯盟出賽3場，合計7打數未敲安，吞下3次三振，16日遭下放，結束短暫大聯盟之旅。

回想起美夢成真的時刻，鄭宗哲表示：「非常謝謝海盜球團給予的機會，回過頭來想想真是不可思議的一天，這段旅程要感謝的人真的太多太多了，除了家人以外，在此還是想要謝謝所有教練團、隊友以及過往每個翻譯，並且還有像我在棒球圈的家人Alan、家銘和育林哥，這段路一直都不是平靜的，每個時期都有不一樣的挑戰、起起伏伏，但每一次都是咬牙撐過蛻變成另一個等級的自己，老實說過程很累，但同時這個過程也很好玩、也很有感情，也因此這些都是我職業生涯很棒的回憶。」

鄭宗哲本季在3A出賽107場，合計340打數敲71支安打，包括12支二壘安、3支三壘安、1發全壘打，進帳36分打點，跑回36分，有18次盜壘，打擊率0.209、OPS為0.578。

鄭宗哲全文如下：

今年的球季告一段落了，還是想跟自己說一聲辛苦了

2025.04.09 生涯大聯盟初登場，非常謝謝海盜球團給予的機會，回過頭來想想真是不可思議的一天，這段旅程要感謝的人真的太多太多了，除了家人以外，在此還是想要謝謝所有教練團、隊友以及過往每個翻譯，並且還有像我在棒球圈的家人Alan 、家銘和育林哥，這段路一直都不是平靜的，每個時期都有不一樣的挑戰、起起伏伏，但每一次都是咬牙撐過蛻變成另一個等級的自己，老實說過程很累，但同時這個過程也很好玩、也很有感情，也因此這些都是我職業生涯很棒的回憶。

球季結束的我一直告訴自己這是很棒的一年，因為從小到大的夢想，人生到目前為止最大的成就在這一年發生了，就像前面說的人生總有起伏，不需要因為一時的成績來定義自己的價值，就是要有起伏、就是要堅持、就是要突破，才能造就一篇精彩的人生故事，我喜歡我的生涯，我也對自己的生涯感到驕傲，我會保持信心繼續努力！繼續享受我的棒球人生！

最後我要謝謝我的所有家人，我從小最常買的玩具就是一顆25元的泡棉棒球，最常做的事情就是當個投手往牆壁丟，隨後在馬上蹲下當作是捕手把彈回來的球接起來，這個過程消耗了不少的電視、窗戶、以及玻璃杯，這些是我媽在我身上的投資哈哈，非常謝謝她的耐心，我想說的是：媽，我打上大聯盟了，雖然不是投手跟捕手，但是你的兒子打上大聯盟了！

以及我的老婆一整年下來一直有你的陪伴，辛苦了！真的非常辛苦，從春訓到賽季中，我們經歷了不少的交通移動，不同的地方、不同的食物以及文化，賽季中的生活或許有些枯燥乏味，但也謝謝你的堅持，也謝謝上天在你生日的時候給了我一個大大的驚喜，有你在的美國我覺得很好玩、很幸福，辛苦了，我愛你！

