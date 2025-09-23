MLB》自曝訓練心法和法寶 大谷翔平直言最想對決棒球之神

大谷翔平與貝比魯斯。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平是美國知名運動科技品牌「Rapsodo」的代言人，近日接受該公司專訪時透露自己在訓練時最注重的細節。

大谷翔平利用「Rapsodo PRO 3.0 - Hitting & Pitching in One」分析系統進行訓練，也可以透過數據來做出調整，大谷表示，在打擊方面，我重視擊球初速和擊球角度，投球方面，除了球速之外，最關心的是球的位移和軌跡。

大谷也強調，並不是要刻意去改變什麼，而是要與自己的感覺做比對，譬如這樣打會讓球速提高多少，那角度要多少，重要的是讓自己的感覺和數據一致，所以每天都在進行這種對照和調整。

在被問及對年輕選手最有用的打擊訓練，大谷認為，如果說最重要的，那就是從打擊座開始的訓練，再到各種動作順序，流程非常重要，在每天的準備中，自己會做同樣的動作，透過身體狀態或數據的變化來觀察，可能今天動作不順，但數據很好，這代表動作正確，會再來分析其中原因，這就是自己日常訓練與調整的方法。

大谷翔平也透露自己想對戰的選手，「應該是貝比魯斯（Babe Ruth）吧，大家常拿我們做比較，雖然現實中不可能對決，但可以透過想像來實現！」

