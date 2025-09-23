晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》自曝訓練心法和法寶 大谷翔平直言最想對決棒球之神

2025/09/23 21:02

大谷翔平與貝比魯斯。（資料照合成圖）大谷翔平與貝比魯斯。（資料照合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平是美國知名運動科技品牌「Rapsodo」的代言人，近日接受該公司專訪時透露自己在訓練時最注重的細節。

大谷翔平利用「Rapsodo PRO 3.0 - Hitting & Pitching in One」分析系統進行訓練，也可以透過數據來做出調整，大谷表示，在打擊方面，我重視擊球初速和擊球角度，投球方面，除了球速之外，最關心的是球的位移和軌跡。

大谷也強調，並不是要刻意去改變什麼，而是要與自己的感覺做比對，譬如這樣打會讓球速提高多少，那角度要多少，重要的是讓自己的感覺和數據一致，所以每天都在進行這種對照和調整。

在被問及對年輕選手最有用的打擊訓練，大谷認為，如果說最重要的，那就是從打擊座開始的訓練，再到各種動作順序，流程非常重要，在每天的準備中，自己會做同樣的動作，透過身體狀態或數據的變化來觀察，可能今天動作不順，但數據很好，這代表動作正確，會再來分析其中原因，這就是自己日常訓練與調整的方法。

大谷翔平也透露自己想對戰的選手，「應該是貝比魯斯（Babe Ruth）吧，大家常拿我們做比較，雖然現實中不可能對決，但可以透過想像來實現！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中