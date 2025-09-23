晴時多雲

體育 棒球 其它

棒球》頂新和德力挺女子棒球 接棒未來女棒寫下七連霸傳奇

2025/09/23 20:26

接棒未來女子棒球隊完成七連霸，再度展現堅強實力。（頂新和德文教基金會提供）接棒未來女子棒球隊完成七連霸，再度展現堅強實力。（頂新和德文教基金會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大甲媽祖全國女子棒球錦標賽於9月18日在台中萬壽棒球場圓滿落幕，由頂新和德文教基金會長期支持的「接棒未來女子棒球隊」以15：5擊敗臺體大，成功奪下冠軍，在十支參賽隊伍中脫穎而出完成七連霸（首年隊名為頂新和德），並囊括四項個人獎「教練獎」、「投手獎」､「全壘打獎」和「最有價值球員獎」，再次展現堅強實力；同樣基金會贊助的「元夢女子棒球隊」則以一分之差惜敗獲得殿軍。

2025年亞洲女子棒球錦標賽（BFA）代表隊，將由本次選拔賽各隊菁英球員組成，10月將前往杭州蕭山參賽，力拼晉級2026年世界盃會外賽，為台灣爭光。其中「接棒未來女子棒球隊」與「元夢女子棒球隊」可望有多人入選，最終28人名單將在中華棒協官網公布，兩隊期盼延續選拔賽的好氣勢，在亞洲舞台再創佳績，讓台灣女子棒球持續茁壯。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充自2019年便關注台灣女子棒球發展的困境，看見許多體育界前輩默默奉獻、不求回報，因此決定盡一份心力，協助成立「接棒未來女子棒球隊」。七年來，基金會秉持理念持續支持，希望打造完整的棒球經濟生態圈，讓基層棒球、女子棒球、職業棒球能彼此連結、共同成長。「接棒未來女子棒球隊」領隊謝榮瑤表示：「很感恩魏創辦人除長期經費支持外，也媒合集團內外資源鼎力相助，讓球員們能安心追夢，期盼她們能夾帶這股連霸氣勢挑戰亞洲盃，為台灣女棒寫下新的篇章。」

接棒未來女子棒球隊副隊長黃佩真，曾於上一屆亞洲盃及世界盃入選代表隊，今年在選拔賽中同樣奮力表現，並敲出全壘打，勇奪全壘打獎，高機率可再次入選中華隊。她激動表示：「因為頂新和德文教基金會一路支持，讓我們擁有更好的訓練環境與資源，期許這次能順利入選代表隊，在亞洲盃搶下好成績，為台灣爭取榮耀。」

2025年亞洲盃女子棒球錦標賽（2025 IV BFA Women's Baseball Asian Cup），將於2025年10月17日至10月23日於杭州蕭山舉行。更多女子棒球與偏鄉棒球消息，以及此次亞洲盃賽事即時資訊，請鎖定「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture/

頂新和德文教基金會長期支持女子棒球，協助「接棒未來女子棒球隊」安心追夢。（頂新和德文教基金會提供）頂新和德文教基金會長期支持女子棒球，協助「接棒未來女子棒球隊」安心追夢。（頂新和德文教基金會提供）

球員在賽場上全力拚戰，勇奪冠軍並榮獲多項個人獎項。（頂新和德文教基金會提供）球員在賽場上全力拚戰，勇奪冠軍並榮獲多項個人獎項。（頂新和德文教基金會提供）

棒球》頂新和德力挺女子棒球 接棒未來女棒寫下七連霸傳奇接棒未來女子棒球隊多位球員有望入選中華隊，期盼在亞洲盃再創佳績。（頂新和德文教基金會提供）







