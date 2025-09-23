中職》本季首次在大巨蛋作東 台鋼找來「最強太陽」助攻

台鋼總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天作客洲際球場和中信兄弟之戰因雨延賽，全隊北上準備後天起在台北大巨蛋的4場主場賽事；這是台鋼本季首次在大巨蛋作東，週四（25日）邀請昔日太陽隊OB戰將進行簽名會並開球，球團期盼藉「最強太陽」之力照亮大巨蛋。

台鋼在例行賽還剩下最後10戰，目前下半季和全年戰績都暫居第4，仍不放棄爭取全年排名第3晉季後賽的機會，在今天因雨延賽、明天休兵後，週四起以大巨蛋當主場且一連4天，前兩戰要和目前全年第3的樂天桃猿交手，必須全力搶勝。

由於台鋼自去年以來在大巨蛋的戰績並不理想，去年「攻蛋」5勝10敗，今年作客大巨蛋15戰也是5勝10敗，都讓台鋼球迷認為「台鋼要在愈熱的地方打得愈好」，也因此球團人員積極想把太陽帶進巨蛋。

週四的「正港鷹雄」主題日，台鋼球團就邀請昔日太陽隊OB戰將到場，包括趙士強、吳復連、黃平洋、梁如豪、柯良宗、蔡昱詳（蔡泓澤）、羅世幸、郭建霖、葉成龍、吳承翰、黃高俊、吳得煒、黃成志等人都將出席簽名會和開球儀式，要為台鋼帶來「滿滿的太陽」。

以下為活動資訊：⠀⠀

｜簽名會出席OB選手｜

趙士強、吳復連、黃平洋、梁如豪、柯良宗、蔡昱詳（蔡泓澤）、羅世幸、郭建霖、葉成龍、吳承翰、黃高俊、吳得煒、黃成志

日期：9月25日（四）

地點：臺北大巨蛋 515空間舞台區

時間：17：10

＊簽名會採限時排隊制，主辦單位將視現場情況截止排隊，限簽署台鋼雄鷹官方商品。

＊限當日購票球迷參加，請於排隊時出示紙本票券或電子票券畫面（非截圖）

⠀⠀⠀

｜同場加碼「正港鷹雄太陽隊特展」｜

展覽地點：臺北大巨蛋B1 515空間（全家便利商店旁）

展覽時間：9月25日（四）～9月28日（日）515空間開放期間

