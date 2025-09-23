TPBL》不擔心林書豪退休後聯盟熱度 胡瓏貿提出看法

高雄海神今天舉行媒體餐敘，左起為蘇文儒、胡瓏貿、海神領隊侯嘉騏（Michelle）、執行長李偉誠（Wilson）、余純安、施晉堯。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄海神今舉辦媒體餐敘，國揚集團執行長暨領隊侯嘉騏（Michelle）、執行長李偉誠（Wilson），以及球員胡瓏貿、余純安、蘇文儒、施晉堯盛裝出席，分享新球季目標與期待。

李偉誠提到本季補強經驗豐富的施晉堯，彌補林任鴻離開的空缺，新洋將詹姆斯、崔維斯以及凱帝的自主進攻能力都在水準之上。上季面對國王隊與金盃失之交臂，林書豪退役後，李偉誠除了祝福林書豪退休生活愉快，也認為聯盟各隊實力更為平均。

第5年的高雄巨蛋主場營造，李偉誠希望帶給球迷耳目一新的感受，「新球季會增加籃框後側海景包廂，環廊除了活動之外打造美食攤位，可以期待。」

左起為施晉堯、蘇文儒、余純安和胡瓏貿。（高雄海神提供）

體能訓練有成，以絕佳體態現身的胡瓏貿為林書豪退休送上祝福，也表示不擔心聯盟熱度，「聯盟還是有很多好的球星，阿巴西也回來。球是圓的，只要做好自己，保持個人特色，時間到了就會發光發熱。」

提到這次新加入的3名洋將，胡瓏貿表示，球隊目前開訓1個月，還沒有太多實戰經驗，對於3名洋將在場上的強度還沒有辦法具體的敘述，但以為人來說都很不錯、很容易與大家打成一片，「和我們過去找的洋將一樣是比較沒有個人主義，跟隊友融入狀況都很好，整體來說感覺都還不錯。」

聯盟將在10月3日至5日進行熱身賽，胡瓏貿表示，希望能讓球迷看到不同一面的海神，「還是專注在自己身上，讓大家看到我們的新風貌，上季我們一直在努力達到教練想要的層次，直到季後賽才真正地展現出來，現在也一樣，一定還是需要時間讓大家磨合，用比賽來培養大家的默契，隨著比賽打到中、後段，我相信狀況會更好的。」

左起為蘇文儒、胡瓏貿、施晉堯和余純安。（高雄海神提供）

