高球》建大輪胎盃明開打 李旻領軍台灣好手捍衛主場

李旻。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第12屆建大輪胎盃將於9/24至9/26於台中國際高爾夫球場進行3回合賽程，這場女子台巡賽重要一站總獎金為400萬元，今年共吸引台、泰、日、新、馬等國共102位選手到此一較高下，同時在最後一回合也將同步進行長春邀請賽，11位女子台巡賽資深前輩於場上帶領球迷追憶昔日風華，也將以豐富經驗與精神為所有年輕選手帶來絕佳典範。前來尋求衛冕的去年冠軍歐妮查（Ornnicha Konsunthea），今年的選手代表、目前已通過日巡賽第二關資格賽的李旻，在台灣已累積10勝的帕查拉朱達（PK Kongkraphan）皆為此次觀賽重點，上週剛拿下法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽勝利的劉芃姍，以及上半年已有冠軍入袋的彭婕、曾楨，加上領先組熱門人物的王莉甯、黃婧雲、姚宣榆，激烈的競爭程度即將再度上演。

今天上午於台中國際高爾夫球場舉辦的賽前記者會，建大工業董事長楊啟仁說：「自2013年開始，建大贊助TLPGA的比賽，迄今已來到第12年，我們曾在台北球場、台豐球場，最後來到台中國際球場舉辦，謝謝台中國際球場的協力，讓我們順利籌辦。今年因為整個大環境和美國關稅規定，導致各個產業有所影響，建大工業雖然是成長，也感到很慶幸，因為在建大的努力和號召下，我們的合作夥伴也一同共襄盛舉，支持這場比賽。我也特別感謝TLPGA劉依貞理事長，他在今年底即將完成理事長的任務，這些年劉理事長對於建大賽事的努力，和建大賽事的成功，我致上最高的謝意。建大長期以來致力於運動的推廣，我們也相信生活動起來，生命更精采。最後也再次歡迎來自各地的好手，也希望台灣選手能把獎盃留下來。」

請繼續往下閱讀...

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞也對建大輪胎對於TLPGA的貢獻上台致意：「建大輪胎盃已經邁入第12年，今年再度來到台中國際球場舉辦，TLPGA台巡賽共有102位選手參賽，也有多位資深長春名將來共襄盛舉，大家齊聚一堂，進行不同世代的經驗傳承，一同為台灣女子高爾夫的發展貢獻心力。

建大工業除了支持台灣旅外選手征戰國際舞台外，從2013年至今持續冠名贊助台灣女子職業高爾夫賽事，更是TLPGA台巡賽加入女子世界積分組織的重要推手之一，對此我要感謝楊瑞祥董事長及楊銀明總裁，楊啟仁董事長給予TLPGA與台灣選手們向上提升的機會。」

台中國際高爾夫俱樂部常務董事侯勝達針對本屆比賽的開打充滿期待，同時給予祝福，「建大工業能夠多年來持續贊助TLPGA賽事，確實很不簡單，同時建大輪胎盃也是台中國際球場目前唯一協辦的職業賽事，因此三個月前，我們球場場務同仁便全力加強維護工作以及場地局部的更新，相信今天參與職業業餘配對賽的選手都能夠體會到我們的用心。雖然天空飄起小雨，但相對於之前炎熱的天氣，本週氣溫對打球而言處於很舒服的狀態，祝福大家在這樣的條件下都能打出更棒的成績。」

本屆選手代表李旻說：「這場比賽不僅是台灣女子高爾夫重要的舞台，也是我們選手互相切磋，共同成長的珍貴機會。每一位選手從踏上梯台揮桿開始便進入一段新的旅程，就像輪胎的每段旅行軌跡，透過與地面的接觸真實回饋路感，而我們則透過腳底感受著每一步，隨著雙腳的力量反映著我們在場上的專注與回饋，每一次的揮桿皆仰賴雙腳的穩定，唯有踏實，才能將力量完整的傳遞，把球送往理想的方向。因此我相信無論是在球場上或人生道路上，眼前無法永遠一帆風順，但只要我們擁有像建大輪胎一樣的抓地力與耐力，將能克服每一段挑戰。」

本屆建大輪胎盃舉辦場地的台中國際高爾夫球場，設定球道總長度為6409碼，而長春組則為5619碼，超級長春組為5284碼。今天9月23日進行的職業業餘配對賽後，明日9月24日週三起則正式展開第一回合賽程，前二回合結束後將取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者）進入最後回合。針對本賽事，博斯高球二台也將在本週六、日12：00至13：00播出賽事精華。

2025建大輪胎盃賽前記者會出席貴賓與選手一同合影。（TLPGA提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法