羽球》優雅化身球場大藝術家 名主播克媽盛讚戴資穎「最偉大女單球員」

戴資穎。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎因治療膝蓋傷勢申請保護排名，過去一年都沒有參賽，上週世界排名積分正式清零，今年是否會重返賽場仍是未知數。「克媽」克拉克（Gill Clark）今天在社群平台發文表達對小戴深深的思念，盛讚她是優雅的化身，更是她親眼目睹過「最偉大」的女單球員。

「克媽」克拉克拿戴資穎和費德勒（Roger Federer）、喬丹（Michael Jordan）、伍茲（Tiger Woods）和拳王阿里（Muhammad Ali）來比較，他們都是能展現超強實力且散發優雅迷人風姿的球員，這些人都擁有罕見的能力，就是能把高難度的動作看起來輕鬆自如。

請繼續往下閱讀...

克拉克認為在評斷體壇地位時，「最成功」與「最偉大」是兩個不同的概念，小戴正是優雅的化身，她的名字「資穎」，意為「有才華」，真是恰如其分，她的速度極快，既強勁有力又優雅，她將這絕美的腳步與比以往任何女子單打選手更豐富的技術結合，那些看似毫不費力的精準擊球，還帶來了驚人的假動作，一次次讓對手完全無法招架，不是被她變幻莫測的攻擊擊垮，就是在被調動之後，只能看著小戴輕巧地將球送往空檔。

克拉克提到，拳王阿里曾說過：「像蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般刺擊。」這句話同樣完美地概括了戴資穎優雅卻具侵略性的風格。

克拉克坦言，看戴資穎打球絕對是視覺上的絕對享受，她的腳步和跳躍宛如首席芭蕾舞者般美麗，她的擊球與假動作猶如魔術大師般的魔術，令人嘆為觀止，她掌控比賽節奏如同指揮家駕馭交響樂團，她的一切，都帶有畢卡索般的藝術想像力與創造力。「或許世錦賽與奧運金牌與她擦肩而過，但在我個人淺見中，戴資穎是我有幸親眼目睹過『最偉大』女單球員。」克拉克十分懷念「戴博士」在球場上的藝術以及無與倫比的運動家精神。

戴資穎去年飽受膝蓋傷勢所苦，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，未來是否再戰留下想像空間。

戴資穎。（資料照，歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法