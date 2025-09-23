晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》優雅化身球場大藝術家 名主播克媽盛讚戴資穎「最偉大女單球員」

2025/09/23 22:10

戴資穎。（資料照，法新社）戴資穎。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎因治療膝蓋傷勢申請保護排名，過去一年都沒有參賽，上週世界排名積分正式清零，今年是否會重返賽場仍是未知數。「克媽」克拉克（Gill Clark）今天在社群平台發文表達對小戴深深的思念，盛讚她是優雅的化身，更是她親眼目睹過「最偉大」的女單球員。

「克媽」克拉克拿戴資穎和費德勒（Roger Federer）、喬丹（Michael Jordan）、伍茲（Tiger Woods）和拳王阿里（Muhammad Ali）來比較，他們都是能展現超強實力且散發優雅迷人風姿的球員，這些人都擁有罕見的能力，就是能把高難度的動作看起來輕鬆自如。

克拉克認為在評斷體壇地位時，「最成功」與「最偉大」是兩個不同的概念，小戴正是優雅的化身，她的名字「資穎」，意為「有才華」，真是恰如其分，她的速度極快，既強勁有力又優雅，她將這絕美的腳步與比以往任何女子單打選手更豐富的技術結合，那些看似毫不費力的精準擊球，還帶來了驚人的假動作，一次次讓對手完全無法招架，不是被她變幻莫測的攻擊擊垮，就是在被調動之後，只能看著小戴輕巧地將球送往空檔。

克拉克提到，拳王阿里曾說過：「像蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般刺擊。」這句話同樣完美地概括了戴資穎優雅卻具侵略性的風格。

克拉克坦言，看戴資穎打球絕對是視覺上的絕對享受，她的腳步和跳躍宛如首席芭蕾舞者般美麗，她的擊球與假動作猶如魔術大師般的魔術，令人嘆為觀止，她掌控比賽節奏如同指揮家駕馭交響樂團，她的一切，都帶有畢卡索般的藝術想像力與創造力。「或許世錦賽與奧運金牌與她擦肩而過，但在我個人淺見中，戴資穎是我有幸親眼目睹過『最偉大』女單球員。」克拉克十分懷念「戴博士」在球場上的藝術以及無與倫比的運動家精神。

戴資穎去年飽受膝蓋傷勢所苦，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，未來是否再戰留下想像空間。

戴資穎。（資料照，歐新社）戴資穎。（資料照，歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中