體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿擊敗味全龍 只落後中信兄弟0.5場

2025/09/23 22:46

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿把握味全龍於5局上發生3次失誤，一舉攻出5分大局奠定勝基，在兩隊本季最後1次交手以8：3獲勝。樂天下半季戰績只落後中信兄弟0.5場，後天（25日）若擊敗台鋼雄鷹就有機會拉下中信站上首位。

樂天一開賽就靠陳晨威、林立發動雙盜壘先馳得點，林智平適時安打取得2：0領先，5局上以許賀捷、陳晨威連續安打開局後，趁味全發生2次傳球失誤追加2分，在廖健富安打、林承飛高飛犧牲打各有1分打點後，又趁味全發生單局第3次失誤攻下這局第5分，把領先擴大到7 : 1。

總教練古久保健二指出，考量打線面對伍鐸一直不是很順手，有機會得分就要嘗試各種方法，因為選手把雙盜壘做得很好，才能順利得到第1分，雖然落後中信只剩0.5場，樂天是排名在後面的球隊，盡量不要去想著爭取第一，況且對手不是只有中信，其他各隊都是對手。

