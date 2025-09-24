晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇下週重返賽場！上海大師賽挑戰生涯第5冠

2025/09/24 06:57

喬科維奇即將重返上海大師賽。（取自ATP X）喬科維奇即將重返上海大師賽。（取自ATP X）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）確定下週重返賽場，上海大師男網賽即將挑戰賽史生涯第5冠，這也是38歲塞爾維亞老將自9月6日美國公開賽4強止步之後，休兵近1個月再出發。

「他回來了…我們的四屆冠軍今年將重返上海！」主辦單位10月1日賽事開打前夕，先於社交媒體發布消息，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，正是「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，自紐約美網直落三不敵最後奪冠的西班牙後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這位傳奇老將就對於賽季末安排相當低調，先前僅透露參與11月2至8日雅典舉行的ATP250等級職業賽，因為他已和家人搬至希臘首都居住，直到如今才又允諾角逐千分等級上海站。

喬科維奇曾在2012年、2013年、2015年和2018年，4度笑捧上海金盃，去年決賽則敗給被譽為「三巨頭接班人」的義大利好手辛納（Jannik Sinner），至於暫居世界男單排名第4的喬帥，是否參與10月底巴黎大師賽，以及11月杜林ATP年終總決賽？目前仍是未知數。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中