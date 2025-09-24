網球》喬科維奇下週重返賽場！上海大師賽挑戰生涯第5冠

喬科維奇即將重返上海大師賽。（取自ATP X）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）確定下週重返賽場，上海大師男網賽即將挑戰賽史生涯第5冠，這也是38歲塞爾維亞老將自9月6日美國公開賽4強止步之後，休兵近1個月再出發。

「他回來了…我們的四屆冠軍今年將重返上海！」主辦單位10月1日賽事開打前夕，先於社交媒體發布消息，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，正是「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，自紐約美網直落三不敵最後奪冠的西班牙後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這位傳奇老將就對於賽季末安排相當低調，先前僅透露參與11月2至8日雅典舉行的ATP250等級職業賽，因為他已和家人搬至希臘首都居住，直到如今才又允諾角逐千分等級上海站。

喬科維奇曾在2012年、2013年、2015年和2018年，4度笑捧上海金盃，去年決賽則敗給被譽為「三巨頭接班人」的義大利好手辛納（Jannik Sinner），至於暫居世界男單排名第4的喬帥，是否參與10月底巴黎大師賽，以及11月杜林ATP年終總決賽？目前仍是未知數。

