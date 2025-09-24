晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》電子好球帶確定明年正式啟用 選手不滿好壞球可挑戰了！

2025/09/24 07:51

明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，法新社）明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天正式宣布，確定明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統（ABS）挑戰制度。只有打者、捕手和投手在不滿主審好球帶判決時，可以當場提出挑戰來推翻好壞球判決，挑戰結果會立即顯示在球場大螢幕。

ABS的挑戰規則，每隊將有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動補發一次挑戰。

明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，路透）明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，路透）

不過，由6名球團管理層代表、4名球員與1名裁判組成的大聯盟11人競賽委員會，對於使否採用ABS挑戰系統卻並非全體一致同意。有球員投下反對票，但由於大聯盟老闆們全部贊成，已經在投票中占有絕對優勢。

《ESPN》指出，ABS挑戰系統與網球的鷹眼系統類似，每座球場將設置12部攝影機來追蹤球路，誤差大約為1/6英吋。

身為競賽委員會4名球員之一的洋基外野手史雷特（Austin Slater）認為，「我認為任何科技都無法保證100％的準確性，裁判同樣如此。問題是我們是否願意接受這個系統帶來的誤差，即便這個誤差非常、非常微小。」

根據《Umpire Scorecards》的數據，大聯盟裁判整體判決正確率為94％。

大聯盟官方指出，去年球員、教練和總教練因為好球球判決問題被趕出場，其比例為61.5％。今年賽季截至週日的數據，顯示這個比例也有60.3%。這些數據包含言語辱罵、因抗議判決而丟裝備、以及其他不當行為而遭趕出場的狀況。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中