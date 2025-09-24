MLB》電子好球帶確定明年正式啟用 選手不滿好壞球可挑戰了！

明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天正式宣布，確定明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統（ABS）挑戰制度。只有打者、捕手和投手在不滿主審好球帶判決時，可以當場提出挑戰來推翻好壞球判決，挑戰結果會立即顯示在球場大螢幕。

ABS的挑戰規則，每隊將有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動補發一次挑戰。

明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統挑戰制度。（資料照，路透）

不過，由6名球團管理層代表、4名球員與1名裁判組成的大聯盟11人競賽委員會，對於使否採用ABS挑戰系統卻並非全體一致同意。有球員投下反對票，但由於大聯盟老闆們全部贊成，已經在投票中占有絕對優勢。

《ESPN》指出，ABS挑戰系統與網球的鷹眼系統類似，每座球場將設置12部攝影機來追蹤球路，誤差大約為1/6英吋。

身為競賽委員會4名球員之一的洋基外野手史雷特（Austin Slater）認為，「我認為任何科技都無法保證100％的準確性，裁判同樣如此。問題是我們是否願意接受這個系統帶來的誤差，即便這個誤差非常、非常微小。」

根據《Umpire Scorecards》的數據，大聯盟裁判整體判決正確率為94％。

大聯盟官方指出，去年球員、教練和總教練因為好球球判決問題被趕出場，其比例為61.5％。今年賽季截至週日的數據，顯示這個比例也有60.3%。這些數據包含言語辱罵、因抗議判決而丟裝備、以及其他不當行為而遭趕出場的狀況。

