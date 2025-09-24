晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》鵜鶘「怪物狀元」真的瘦了！ 威廉森：很久沒感覺那麼好

2025/09/24 07:45

威廉森。（路透）威廉森。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕2019年狀元郎威廉森（Zion Williamson），儘管擁有勁爆體能，但在進入聯盟後就始終無法保持健康，還時常被捕捉到體態擁腫的畫面，甚至在延長合約中也含有與體重相關的挑款，不過今年他在球隊媒體日時展現出相當精實的體態，引起熱烈討論。

威廉森在生涯第一個賽季就只打24場比賽，場均可拿下22.5分、6.3籃板、2.1助攻，隔年賽季更是直接入選明星賽，整季61場出賽平均27.0分7.2籃板、3.7助攻，但卻在隔年就因傷整季報銷。2022-23賽季他再次入選明星賽，整季卻只打了29場比賽，2023-24賽季出賽70場是生涯新高，但上季他又只剩下30場出賽，若算上他報銷的賽季，威廉森自2019年加入聯盟後，平均1年只能打35場比賽。

鵜鶘在2022年跟威廉森簽下5年總值2.31億美元的延長合約，當中擁有多個與體重相關的條款，不僅需要低於295磅，體脂率也受到嚴格的監控，若超過就會被扣薪，而在2023年時，威廉斯就因為缺賽太多，導致他延長合約的最後3年已經被轉成非保障約。

隨著即將展開的2025-26賽季，鵜鶘也進行了媒體日，威廉森以相當精實的體態現身，他表示休賽季執行了許多計畫，包含拳擊、美式足球等，威廉森認為自己的身體發生變化：「感覺很好，自從大學後，我就再也沒有這麼好的感覺了。」

