MLB》「投手大谷」回歸後首次解禁投第6局 道奇教頭說明考量

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將以投打二刀流出擊，將在客場面對響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，如果一切順利，計畫讓大谷投到第6局。這將是「投手大谷」本季首次丟第6局。

大谷翔平自2023年9月動手肘手術，經歷1年多的復健後，他在6月16日重返大聯盟賽場，以短局數的方式做「另類復健」，逐步把局數、用球數拉高。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯今賽前受訪說，願意讓大谷翔平今天投超過5局，並把這種調整延續至季後賽。這是多次討論大谷在調整過程中的身體狀況後的結果。

羅伯斯說明，球隊認為已經對大谷翔平建立良好基礎，可以增加他的工作量，顯然他在10月份的投球局數越多越好。

被問到大谷翔平是否會在外卡系列賽首戰擔任先發投手，羅伯斯說，「我們還不確定，我認為這只是給我一些選擇，但他在季後賽第一個系列賽先發的可能性非常高。」

「投手大谷」今年先發13場，戰績1勝1敗、防禦率3.29，共投41局賞54次三振、丟9次保送，被打擊率2成27，每局被上壘率為1.07。「投手大谷」前一次先發面對費城人，交出5局無安打比賽。

Dave Roberts said, if all goes well tonight, the Dodgers would like to get Shohei Ohtani into the sixth inning for the first time this year



Roberts said team feels it has built a good base with Ohtani to increase his workload. Obv, the more IP he has in October, the better — Jack Harris （@ByJackHarris） September 23, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法