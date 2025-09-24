MLB》「投手大谷」回歸後首次解禁投第6局 道奇教頭說明考量

大谷翔平。（資料照，路透）
〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將以投打二刀流出擊，將在客場面對響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，如果一切順利，計畫讓大谷投到第6局。這將是「投手大谷」本季首次丟第6局。
大谷翔平自2023年9月動手肘手術，經歷1年多的復健後，他在6月16日重返大聯盟賽場，以短局數的方式做「另類復健」，逐步把局數、用球數拉高。
羅伯斯今賽前受訪說，願意讓大谷翔平今天投超過5局，並把這種調整延續至季後賽。這是多次討論大谷在調整過程中的身體狀況後的結果。
羅伯斯說明，球隊認為已經對大谷翔平建立良好基礎，可以增加他的工作量，顯然他在10月份的投球局數越多越好。
被問到大谷翔平是否會在外卡系列賽首戰擔任先發投手，羅伯斯說，「我們還不確定，我認為這只是給我一些選擇，但他在季後賽第一個系列賽先發的可能性非常高。」
「投手大谷」今年先發13場，戰績1勝1敗、防禦率3.29，共投41局賞54次三振、丟9次保送，被打擊率2成27，每局被上壘率為1.07。「投手大谷」前一次先發面對費城人，交出5局無安打比賽。
Dave Roberts said, if all goes well tonight, the Dodgers would like to get Shohei Ohtani into the sixth inning for the first time this year— Jack Harris （@ByJackHarris） September 23, 2025
Roberts said team feels it has built a good base with Ohtani to increase his workload. Obv, the more IP he has in October, the better
