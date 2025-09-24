日職》戶鄉翔征4局4分遭KO 巨人監督很擔心：是不是哪裡有狀況...

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人明星投手戶鄉翔征昨天在客場先發面對廣島鯉魚，戶鄉翔征僅投4局失4分，巨人軍終場以0比5輸球。巨人軍監督阿部慎之助坦言，不知道是不是哪裡有狀況，擔心戶鄉翔征的狀況。

戶鄉翔征在9月前3場先發都拿下勝投，昨晚面對廣島隊，戶鄉首局被廣島打者末包昇大敲帶有2分打點的二壘安打，第2局被廣島開路先鋒中村獎成敲兩分砲，前2局就掉4分。戶鄉翔征僅投4局用65球，失掉4分，被敲5安，賞4次三振、丟1次觸身球，吞本季第9敗，賽後防禦率為4.25。

日媒《體育報知》報導，阿部慎之助認為，也許戶鄉翔征很拚命投球，但他可能缺乏專注力，也可能有技術上的問題，「我覺得更多是心理層面的狀況，讓人有點擔心。」

阿部監督仍計畫讓戶鄉翔征繼續在一軍登板，他表示，「還是要讓他上場，因為沒有其他人可用，雖然投手很多，但能在一軍先發的投手卻沒有。」

戶鄉翔征連2年扛巨人軍開幕戰先發，他也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。但戶鄉翔征本季表現欠佳，兩度遭下放二軍調整。戶鄉翔征本季20場先發，戰績7勝9敗、防禦率4.25，共投108局賞85次三振，被打擊率2成87，每局被上壘率（WHIP）為1.54。

讀賣巨人目前以67勝68敗居中央聯盟第三，距離央聯第二的橫濱DeNA仍有2.5場的勝差。若進入季後賽高潮系列賽，巨人軍若仍維持央聯第三，將擔任客隊作客橫濱。

