MLB》史瓦伯54轟超車大谷翔平！ 桑契斯7局好投被砸鍋

2025/09/24 09:53

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場迎戰馬林魚，史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出賽季第54轟暫時超越大谷翔平，獨居國聯全壘打王。

史瓦伯在首局就對馬林魚先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）開砲，賽季第54轟獨居國聯全壘打王，並打進第130分打點，成為自2009年霍華德（Ryan Howard）以來第一位130分打點的球員，史瓦伯距離霍華德在2006年締造的隊史最多58轟還有4轟要追。

史瓦伯敲出賽季第54轟，暫時獨居國聯全壘打王。（路透）史瓦伯敲出賽季第54轟，暫時獨居國聯全壘打王。（路透）

2局坎普（Otto Kemp）面對卡布雷拉敲出右外野方向2分砲，助隊取得3：0領先，兩隊後續5局未再得分，直到8上康南（Griffin Conine）面對羅伯森（David Robertson）敲出陽春砲追回1分，馬林魚再靠串聯安打與失誤追到1分差，費城人緊急換上左投班克斯（Tanner Banks）飆K止血成功。

9上終結者杜蘭（Jhoan Duran）登板關門，結果在1出局後他被赫南德茲（Heriberto Hernández）開轟追平3：3，9下比賽因雨暫停。最後馬林魚在延長賽11局以6：5逆轉費城人收勝。

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天7局6K無失分好投，是本季球隊第二位達標200K的投手，可惜無關勝敗。

