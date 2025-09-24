MLB》老虎近1個月前領先12.5場全沒了！守護者逆襲登美中龍頭

守護者登美聯中區龍頭。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天在第6局突破老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），單局打進關鍵3分，加上守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）6局狂飆12次三振，守護者最後以5比2逆轉贏球，兩隊戰績不但相同，守護者更以對戰優勢登上美聯中區龍頭寶座。

史庫柏爾前5局投球僅被敲2安沒有失分，老虎培瑞茲（Wenceel Pérez）3局上敲二壘安攻進1分，格林（Riley Greene）第6局敲陽春砲，老虎取得2比0領先。

請繼續往下閱讀...

守護者隊6局下反攻，史蒂芬‧關（Steven Kwan）突襲短打點成內野安，接著馬丁尼茲（Angel Martínez）短打點成一壘方向滾地球，史庫柏爾傳一壘發生暴傳。守護者強打拉米瑞茲（José Ramírez）敲內野安打攻進1分，並攻佔一、三壘。

接著守護者弗萊（David Fry）要短打，史庫柏爾丟99.1英哩（約159.4公里）火球形成擦棒界外球，直擊弗萊的臉部、讓他當場倒地不起，最後也退場接受治療，守護者換瓦勒拉（George Valera）上場代打。史庫柏爾這時發生暴投掉1分，接著1出局二壘有人時又出現投手犯規，讓對方攻佔三壘。守護者靠滾地球護送超前1分，單局打進3分逆轉戰局。

老虎王牌史庫柏爾。（法新社）

守護者施尼曼（Daniel Schneemann）第7局敲適時安打添加2分保險分，老虎打線最後3局只再出現1支安打，最後讓守護者帶走勝利，近12場狂掃11勝。

老虎隊在美國時間8月25日的時候，一度領先守護者有12.5場的勝差，在7月8日的時候領先守護者有15.5場勝差，9月10日的時候還有9.5場勝差。如今雙方戰績同為85勝72敗，但守護者本季對戰老虎取得7勝4敗，因此守護者登上美聯中區龍頭。

威廉斯主投6局失2分、飆12次三振，摘本季第12勝，賽後防禦率為3.06。史庫柏爾主投6局失3分1分自責、賞8次三振，吞本季第6敗。

守護者先發投手威廉斯。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法