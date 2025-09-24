晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》電子好球帶明年上路 響尾蛇強投加倫講出心聲

2025/09/24 09:36

大聯盟明年賽季確定使用ABS挑戰系統。（資料照，法新社）大聯盟明年賽季確定使用ABS挑戰系統。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟競賽委員會稍早投票通過，明年新賽季將正式導入電子好球帶（ABS），球員將可以透過該項技術挑戰好壞球，而身為競賽委員會一員的響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）接受採訪提出了他的想法。

加倫表示，無論是支持還是反對，投票結果已經決定了，所以他盡量不會偏袒哪一方，如果要問他真實的內心想法，他可能還是比較偏向反對一點，但既然大聯盟已經通過ABS挑戰，加倫也樂見未來在關鍵時刻可以使用。

這次投票由6名球團管理層代表、4名球員與1名裁判組成11人競賽委員會，最終票數9比2通過，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）消息，2張反對票分別來自於球員和裁判。

有趣的是，先前消息似乎球員們對於ABS挑戰表達出了擔憂，但在大聯盟30支球隊投票中，有23支球隊贊同使用ABS。

加倫預期，新賽季挑戰好壞球次數，可能不會如外界想像的那麼多，因為球隊必須考量到何時挑戰、怎麼挑戰，才會對球隊最有利。

南丁格爾也預期，ABS挑戰上路，可能會增加球隊分析部門的工作，分析何時使用對球隊最有利，也有可能看到教練指定哪些打者才可以挑戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中