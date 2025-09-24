MLB》電子好球帶明年上路 響尾蛇強投加倫講出心聲

大聯盟明年賽季確定使用ABS挑戰系統。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟競賽委員會稍早投票通過，明年新賽季將正式導入電子好球帶（ABS），球員將可以透過該項技術挑戰好壞球，而身為競賽委員會一員的響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）接受採訪提出了他的想法。

加倫表示，無論是支持還是反對，投票結果已經決定了，所以他盡量不會偏袒哪一方，如果要問他真實的內心想法，他可能還是比較偏向反對一點，但既然大聯盟已經通過ABS挑戰，加倫也樂見未來在關鍵時刻可以使用。

請繼續往下閱讀...

這次投票由6名球團管理層代表、4名球員與1名裁判組成11人競賽委員會，最終票數9比2通過，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）消息，2張反對票分別來自於球員和裁判。

有趣的是，先前消息似乎球員們對於ABS挑戰表達出了擔憂，但在大聯盟30支球隊投票中，有23支球隊贊同使用ABS。

加倫預期，新賽季挑戰好壞球次數，可能不會如外界想像的那麼多，因為球隊必須考量到何時挑戰、怎麼挑戰，才會對球隊最有利。

南丁格爾也預期，ABS挑戰上路，可能會增加球隊分析部門的工作，分析何時使用對球隊最有利，也有可能看到教練指定哪些打者才可以挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法