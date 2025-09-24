高球》緯創女子公開賽10月登場 曾雅妮、錢珮芸等名將捍衛主場

侯羽桑、侯羽薔、錢佩芸等台灣好手將於2025緯創女子公開賽與 50 位歐巡選手同場較勁，地主選手陣容備受期待。（緯創公開賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦、緯創資通冠名贊助，並與歐洲女子巡迴賽（LET）強強聯手合作的 2025 緯創女子公開賽，將於 10 月 23 日至 26 日 在台灣別具歷史地位的桃園揚昇高爾夫俱樂部隆重登場。作為台灣唯一與歐巡共證的國際舞台，本屆賽事延續 100 萬美元的高獎金，預計吸引來自 20 餘國家、世界前百頂尖女將齊聚台灣，爭取年度最高榮耀，為台灣女子高球寫下全新篇章。

緯創資通自 2006 年起持續支持 TLPGA 台巡賽事，在 2020 年因疫情導致國內賽事大幅減少之際，緯創資通挺身而出，以冠名贊助方式為台灣選手創造穩定比賽與成長的舞台。隨著賽事規模逐年擴張，獎金也持續提升：2022 年總獎金為 50 萬美元；2023 年提升至 80 萬美元，更特別設立台灣選手奪冠激勵獎金，讓冠軍選手最多可獲得 32 萬美元；2024 年賽事更邁入與歐巡 （LET） 共證制度，總獎金再升至 100 萬美元，成為台巡女子賽中高獎金、最具指標性的旗艦賽事。

請繼續往下閱讀...

去年賽事共吸引來自 23 個國家、108 位選手參加，其中近 45 位為歐巡選手，讓台灣女將能在家鄉直接與國際級好手互動交流，藉此累積實戰經驗並拓展國際視野。這也體現了緯創資通深耕女子高球的長期承諾與願景。2025 年，緯創女子公開賽將再度攜手歐巡，持續打造更具魅力的國際舞台，並期待台灣女將全力發揮，爭取將冠軍留在台灣。

歐巡大軍目前預估參賽陣容豪華，不僅有世界排名第 11 名的耀眼新秀－英格蘭新星Lottie Woad有機會抵台，去年冠軍、瑞士好手 Chiara Tamburlini也將以衛冕之姿重磅回歸。Lottie Woad曾在業餘時期登上世界業餘排名第一，2025 年更以業餘身份勇奪 KPMG Women’s Irish Open冠軍，轉職業後首次亮相 ISPS Handa Women’s Scottish Open 即強勢封后，展現驚人的爆發力與無可限量的未來潛力。Chiara Tamburlini在2024 LET 獲得年度最佳新人，並在短時間內躍升至世界前 65 名，今年美巡大賽多次擠進前十，實力不容小覷。

地主台灣女將同樣備受矚目，陣容星光熠熠。去年亞軍侯羽桑將再度披掛上陣，誓言延續佳績、力爭突破；美巡女將錢佩芸也將在緊湊的海外行程中回到主場，與國際群星正面對決；前世界球后曾雅妮的回歸更將掀起全場熱情，再度於最熟悉的揚昇球場挑戰佳績；而旅日名將盧曉晴則將以豐富經驗引領新生代，展現跨世代傳承的氣勢。今年的台灣軍團從傳奇名將到新銳新秀世代同堂，勢必掀起最具話題的主場對決，期望能把最好的成績留在台灣。

為了讓更多球迷能近距離感受世界級賽事氛圍，主辦單位推出多元觀賽優惠。全台球友首見優待，凡預訂揚昇經典合菜饗宴的專屬座席或包廂者，不僅可於會館內舒適看球，更可以以NT$3,800 及NT$5,000加購揚昇球場平日早球及假日午球超優惠擊球券，數量有限，現在訂席即可享有優惠。

另外，凡於 10月3日前至緯創女子公開賽賽事官網完成報名登記，早鳥禮即可獲得限量的專屬賽事紀念品乙份（每日限量200份）。同時，10 人以上團報可登記團體報名，即可獲得 2025 緯創女子公開賽精美收納袋，以及團體專屬紀念旗幟（每日限量7組），創造屬於球友們團隊一起在賽事中的專屬回憶。

2025 緯創女子公開賽不僅將透過博斯體育台全程播出，更同步登上歐巡 LET官方平台，預計於歐洲超過 90 個地區播出 ，成為台灣唯一在非亞洲地區播出的台巡高爾夫賽事。這項突破象徵本場賽事在國際高壇獲得高度肯定，藉此次台歐共證賽事，讓全球球迷有機會一同親眼見證台灣女將的風采。賽事適逢連假期間，主辦單位誠摯邀請全台球迷一同關注，親臨揚昇球場或透過轉播共同見證台灣女子高球邁向國際舞台的嶄新篇章。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法