MLB》洋基再見安、近9年8度闖季後賽 與美東龍頭藍鳥僅1場勝差

洋基卡巴列羅再見安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠卡巴列羅（José Caballero）9局下再見安打，幫助條紋軍以3比2逆轉白襪。洋基連2年晉級季後賽、近9年有8度殺進季後賽，目前戰績89勝68敗居美聯東區第二，距離美東龍頭藍鳥只有1場勝差。

洋基前8局只靠捕手威爾斯（Austin Wells）二壘安打攻進1分，白襪大物蒙哥馬利（Colson Montgomery）擊出超前兩分砲取得領先。

9局下白襪派左投艾塞特（Brandon Eisert）關門，洋基連續出現2安，葛里遜（Trent Grisham）敲雙殺打，白襪選擇敬遠「法官」賈吉（Aaron Judge），接著洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）纏鬥到滿球數時，艾塞特發生大暴投掉1分，還讓貝林傑靠保送上壘，洋基攻佔一、二壘。比賽後段代跑並接替守三壘的卡巴列羅，他纏鬥9球後擊出中外野再見安打，幫助洋基逆轉贏球。

洋基卡巴列羅再見安。（法新社）

洋基先發投手希爾（Luis Gil）主投6局失2分無關勝敗，威佛（Luke Weaver）後援1.1局無失分摘本季第4勝。根據《美聯社》報導，這是條紋軍隊史第60次闖進季後賽。

藍鳥今天以1比4敗給紅襪，目前戰績90勝67敗居美聯東區龍頭，僅領先洋基1場勝差。條紋軍仍有機會上演「逆襲」，爭奪美東龍頭王座。

Called a Cab to walk us off! #RepBX pic.twitter.com/v2A9qX2uDC — New York Yankees （@Yankees） September 24, 2025

