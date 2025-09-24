晴時多雲

體育 競技運動 羽球

南韓賽》首局僅拿9分 李佳豪「台灣內戰」逆轉戚又仁闖16強

2025/09/24 10:45

李佳豪。（資料照，美聯社）李佳豪。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級500系列南韓公開賽男單32強賽今上演「台灣內戰」，李佳豪以9：21、21：17、21：18逆轉同胞戚又仁，挺進16強，也終止連續3站一輪遊的情況。

世界排名23的戚又仁在上週的中國大師賽闖進8強，可惜不敵地主選手，成績無緣往上推進；而世界排名24的李佳豪今年曾在全英公開賽闖進決賽，但最終敗給中國名將石宇奇收下亞軍，仍締造個人最佳成績，近期則是連3站一輪遊，嘗試尋求突破。

戚又仁在首局打得相當強勢，以21：9先馳得點，但第2局李佳豪展開反擊，一度取得8：5領先，只是這優勢沒維持太久，戚又仁連拿6分超車，雙方你來我往，李佳豪率先搶下局點，以21：17逼出決勝局。進入決勝局後，李佳豪在2：5落後情況下連拿5分後來居上，最終以21：18收下勝利。

李佳豪晉級16強後要碰上香港伍家朗、印尼克里斯提（Jonatan Christie）的勝方。今天另外一場男單台灣內戰則由「左手重砲」林俊易對決「羽球王子」王子維，周天成則要碰上丹麥對手約翰尼森（Magnus Johannesen）、蘇力揚遭遇印度謝提（Ayush Shetty）。

