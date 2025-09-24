MLB》克服落後5分劣勢！阿瓦瑞茲關鍵轟 大都會保國聯外卡第三位置

大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天克服全場最多落後5分劣勢，第5局灌進5分大局追平，第8局捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）擊出超前兩分砲，大都會最終在客場以9比7逆轉擊敗小熊。由於紅人隊今敗給海盜，大都會保住國聯外卡第三的位置，雙方有1場勝差。

大都會球星林多（Francisco Lindor）首局敲陽春砲，但大都會先發左投皮特森（David Peterson）僅投1.1局狂掉5分，寫本季最短先發遭KO。小熊第4局靠大都會二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）的守備失誤拿1分，讓大都會陷入1比6的落後。

大都會第5局展開反攻，林多用滾地球護送1分，阿隆索（Pete Alonso）敲關鍵追回1分，接著尼莫（Brandon Nimmo）擊出追平三分砲，大都會單局灌進5分追平。林多第6局擊出帶有1分打點超前適時安打，6局下小熊日籍好手鈴木誠也敲追平安，雙方戰成7比7平手。

大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）

阿瓦瑞茲8局上轟出超前兩分砲，大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）提前在8局下登板，後援2局狂飆5次三振，沒有被敲安，讓小熊打線最後6上6下。迪亞茲收下本季第27次救援成功，賽後防禦率僅1.73。大都會此戰用6名後援投手，合計7.2局失2分。

大都會目前以81勝76敗居國聯外卡第三，領先紅人有1場勝差。小熊則是吞5連敗，目前以88勝69敗居國聯外卡第一的位置。

大都會終結者迪亞茲。（美聯社）

