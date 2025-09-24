晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》克服落後5分劣勢！阿瓦瑞茲關鍵轟 大都會保國聯外卡第三位置

2025/09/24 11:15

大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天克服全場最多落後5分劣勢，第5局灌進5分大局追平，第8局捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）擊出超前兩分砲，大都會最終在客場以9比7逆轉擊敗小熊。由於紅人隊今敗給海盜，大都會保住國聯外卡第三的位置，雙方有1場勝差。

大都會球星林多（Francisco Lindor）首局敲陽春砲，但大都會先發左投皮特森（David Peterson）僅投1.1局狂掉5分，寫本季最短先發遭KO。小熊第4局靠大都會二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）的守備失誤拿1分，讓大都會陷入1比6的落後。

大都會第5局展開反攻，林多用滾地球護送1分，阿隆索（Pete Alonso）敲關鍵追回1分，接著尼莫（Brandon Nimmo）擊出追平三分砲，大都會單局灌進5分追平。林多第6局擊出帶有1分打點超前適時安打，6局下小熊日籍好手鈴木誠也敲追平安，雙方戰成7比7平手。

大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）大都會捕手阿瓦瑞茲開轟。（路透）

阿瓦瑞茲8局上轟出超前兩分砲，大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）提前在8局下登板，後援2局狂飆5次三振，沒有被敲安，讓小熊打線最後6上6下。迪亞茲收下本季第27次救援成功，賽後防禦率僅1.73。大都會此戰用6名後援投手，合計7.2局失2分。

大都會目前以81勝76敗居國聯外卡第三，領先紅人有1場勝差。小熊則是吞5連敗，目前以88勝69敗居國聯外卡第一的位置。

大都會終結者迪亞茲。（美聯社）大都會終結者迪亞茲。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中