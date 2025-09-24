MLB》大谷翔平首次投滿6局狂飆8K無失分！ 相隔776天再繳優質先發

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天對響尾蛇完成生涯第100場大聯盟先發登板，本季首次投到第六局，最終6局無失分飆出8次三振，相隔776天繳出優質先發，最快球速101.2英哩（約162.8公里），以勝投候選人身分退場。

大谷翔平首局投出3上3下，用曲球凍結卡洛爾（Corbin Carroll）送他1K，次局大谷翔平再次投出3上3下，飆出2K，第三局大谷翔平雖然被湯瑪斯（Alek Thomas）105.8英哩強襲球擊中左手形成內野安打，他馬上回穩連飆3K。

第四局大谷翔平控球略為失準，遭馬提（Ketel Marte）敲安後連續三振卡洛爾與莫雷諾（Gabriel Moreno），最後讓亞歷山大（Blaze Alexander）擊出飛球出局。第五局大谷翔平1出局後被湯瑪斯敲安，接下來面對麥肯（James McCann）的滾地球他展現迅速反應攔下後先傳二壘隊友傳一壘完成雙殺，形成變相的3上3下。

Shohei Ohtani's 8th K thru 4. pic.twitter.com/CaU7QcKJy8 — Rob Friedman （@PitchingNinja） September 24, 2025

大谷翔平在第六局續投，本季第一次在六局登板，麥卡錫（Jake McCarthy）擊出一壘滾地出局，佩多摩（Geraldo Perdomo）逮中偏高曲球敲安，馬提敲出一壘平飛球，佛里曼（Freddie Freeman）未能接殺但艾德曼（Tommy Edman）及時補救傳二壘封殺跑者拿下第二個出局數，卡洛爾瞄準曲球敲出左外野方向安打，最後大谷讓莫雷諾擊出中外野飛球出局退場。

T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在大谷任內，先是開轟打進首分，6局再敲出本季第一支三壘安打灌進2分，給他3分火力支援，大谷翔平前3打數選到1次四壞保送，跑回1分。

大谷翔平今天用91球投滿6局，被打5支安打，送出8次三振沒有保送，防禦率下滑到2.87，是本季第一次投出優質先發。

