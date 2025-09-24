MLB》大谷翔平流暢守備製造雙殺 讓日球評讚：守內野也行！

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出6局無失分好投、狂賞8次三振，還策動一次雙殺守備，讓日本轉播單位《NHK BS》的球評武田一浩讚賞大谷的守備能力。

響尾蛇5局下1出局攻占一壘，大谷翔平讓響尾蛇捕手麥肯（James McCann）敲投手前滾地球，大谷先是迅速接球傳二壘給艾德曼（Tommy Edman）封殺，艾德曼再快傳一壘完成雙殺守備，形成另類3上3下。

根據《日刊體育》報導，身為前讀賣巨人投手的武田一浩讚賞，「真厲害啊，內野也能勝任，不只是外野。」

而道奇牛棚第7局放火掉3分，讓武田一浩坦言，不知道該如何調度道奇後援投手，「老實說，我完全想不到怎麼安排，因為大家狀況都不好。」

道奇終結者史考特（Tanner Scott）今在第9局登板，後援0.2局失2分，包含被響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）敲再見安打，讓道奇最後以4比5輸球。大谷翔平無緣本季第2勝。

