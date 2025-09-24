晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平流暢守備製造雙殺 讓日球評讚：守內野也行！

2025/09/24 12:40

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出6局無失分好投、狂賞8次三振，還策動一次雙殺守備，讓日本轉播單位《NHK BS》的球評武田一浩讚賞大谷的守備能力。

響尾蛇5局下1出局攻占一壘，大谷翔平讓響尾蛇捕手麥肯（James McCann）敲投手前滾地球，大谷先是迅速接球傳二壘給艾德曼（Tommy Edman）封殺，艾德曼再快傳一壘完成雙殺守備，形成另類3上3下。

根據《日刊體育》報導，身為前讀賣巨人投手的武田一浩讚賞，「真厲害啊，內野也能勝任，不只是外野。」

而道奇牛棚第7局放火掉3分，讓武田一浩坦言，不知道該如何調度道奇後援投手，「老實說，我完全想不到怎麼安排，因為大家狀況都不好。」

道奇終結者史考特（Tanner Scott）今在第9局登板，後援0.2局失2分，包含被響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）敲再見安打，讓道奇最後以4比5輸球。大谷翔平無緣本季第2勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中