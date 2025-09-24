MLB》大谷翔平6局好投又問天！ 道奇史考特放火遭響尾蛇說再見

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出6局無失分好投、狂賞8次三振，道奇牛棚3局失掉5分，讓大谷的勝投再度飛走。道奇終結者史考特（Tanner Scott）後援0.2局失2分，包含被敲再見安打，讓道奇最後以4比5敗給響尾蛇。

大谷翔平開賽連續解決6名打者，第3局被響尾蛇打者湯瑪斯（Alek Thomas）敲105.8英哩的投手前強襲球，打中大谷的左手，形成內野安打。大谷仍續投，連飆3K結束這個半局。

大谷翔平第4局先被敲響尾蛇馬提（Ketel Marte）敲安，他連續解3人結束該半局。第5局1出局後，湯瑪斯敲安上壘，響尾蛇捕手麥肯（James McCann）敲投手前滾地球，大谷翔平迅速傳二壘給艾德曼（Tommy Edman）封殺，艾德曼再快傳一壘完成雙殺守備，形成另類3上3下。

「投手大谷」續投第6局，先後被敲2安，讓響尾蛇2出局攻占一、二壘，但大谷讓響尾蛇打者莫雷諾（Gabriel Moreno）敲飛球出局，讓大谷完成本季首次6局投球退場。

道奇打線第2局靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春砲先馳得點，T.赫南德茲第6局敲帶有2分打點的三壘安打。道奇捕手羅特維特（Ben Rortvedt）7局上敲陽春砲，為道奇取得4比0的領先。

但道奇牛棚第7局不穩，左投崔爾（Jack Dreyer）被麥肯敲適時二壘安打失掉1分，接替投球的道奇火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）被響尾蛇代打卡斯提洛（Adrian Del Castillo）敲兩分砲，單局追回3分，雙方僅1分差距。

道奇左投費西亞（Alex Vesia）第8局登板後援，1出局後連丟2次保送，這時響尾蛇發動雙盜壘，捕手羅特維特傳二壘抓到響尾蛇跑者莫雷諾，費西亞再飆出三振化解危機。

但道奇終結者史考特（Tanner Scott）第9局關門，一上來丟觸身球、保送，讓響尾蛇無人出局攻占一、二壘，響尾蛇靠犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，響尾蛇巴洛薩（Jorge Barrosa）敲高飛犧牲打追平。響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）敲再見安打，讓道奇苦吞敗戰。

「投手大谷」今天先發6局用91球，被敲5安，賞8次三振，賽後防禦率降至2.87，最快丟到101.2英哩（約162.8公里）。這是大谷翔平自美國時間2023年8月9日之後再度投滿5局；而「打者翔平」全場3打數沒有敲安，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成82。

史考特後援0.2局失2分，吞本季第4敗，賽後防禦率為4.91。這是史考特本季第10次砸鍋。

