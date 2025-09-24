晴時多雲

WNBA》衛冕軍紐約自由人止步季後賽首輪 隊史首冠教頭布朗德羅黯然下台

2025/09/24 11:42

布朗德羅。（資料照，法新社）布朗德羅。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕WNBA衛冕軍紐約自由人本季止步首輪，今宣布不與總教練布朗德羅（Sandy Brondello）續約，57歲的澳籍主帥率隊奪冠一年後就黯然下台。

布朗德羅2022年起執掌紐約自由人兵符，上季率領球隊勇奪隊史首冠，本季以9連勝開季，展現連霸氣勢，無奈隨後遇上傷兵潮，主力史都華（Breanna Stewart）、優涅思庫（Sabrina Ionescu）以及瓊斯（Jonquel Jones）都相繼因傷高掛免戰牌，自由人例行賽戰績27勝17敗作收，以第5種子之姿晉級季後賽，不過首輪就遭鳳凰城水星淘汰。

布朗德羅在自由人執教四季累積107勝53敗，是隊史最多勝教頭，但自由人遭淘汰後，仍引發紐約球迷希望布朗德羅下台的聲浪，當家前鋒史都華被問及此事時力挺自家總教練，表示「我們都會支持她」，但仍無法避免高層決定換帥。

自由人總管科爾布（Jonathan Kolb）在聲明中感謝布朗德羅上季帶領自由人奪下隊史首冠，表示她身為隊史最多勝的總教練，將球隊帶到從未企及的高度，「由衷祝福她下個篇章一切順利。」

