MLB》奈勒8下逆轉清壘安打！ 水手確定晉級季後賽（影音）

2025/09/24 12:44

水手奈勒8局清壘3分打點逆轉二壘安打，幫助水手確定晉級季後賽。（美聯社）水手奈勒8局清壘3分打點逆轉二壘安打，幫助水手確定晉級季後賽。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手今天在8下靠著奈勒（Josh Naylor）滿壘時的清壘二壘安打，以4：3逆轉洛磯贏球，成為美聯第3支確定晉級季後賽的球隊，相隔2年再次重返季後賽。

洛磯前6局打完取得3：1領先，8下梅西亞（Juan Mejia）登板狀況不穩，先投出觸身球保送後再投出四壞保送，隨後回穩連續三振掉阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與羅里（Cal Raleigh）後，又對J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）投出觸身球保送擠成滿壘。

梅西亞搞成滿壘後被洛磯換下場，沃德尼克（Victor Vodnik）上場面對奈勒，第三球偏高97.7英里外角直球被奈勒逮中，他往反方向推出左外野二壘安打，將壘上所有跑者都送回來，水手4：3逆轉，9上終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）飆2K投出3上3下，水手順利晉級季後賽。

水手目前以88勝69敗排名美聯西區第一，領先第二名的太空人3.5場勝差，目前已經有8支球隊確定晉級季後賽，依序是釀酒人、費城人、小熊、道奇、藍鳥、教士、洋基與水手都在今天確定晉級季後賽。

