MLB》10次砸鍋聯盟最慘！ 道奇21億史考特遭痛批：不該帶進季後賽

〔體育中心/綜合報導〕道奇終結者史考特（Tanner Scott）今天在9局登板，投0.2局掉2分，遭響尾蛇敲出再見安打吞下本季第4敗，本季史考特共10次砸鍋，是聯盟救援失敗王。

上季投出生涯年的史考特，在休賽季以4年7200萬美元（約新台幣21.8億）加盟道奇，原本被認為為道奇牛棚打下一劑強心針，想不到卻讓道奇球迷心臟病。上半季就砸掉7場勝利不說，加上今天的表現，下半季史考特出賽14場只投11.0局，吞下0勝2敗，6次救援機會砸掉3次，防禦率高達8.18。

史考特糟糕的表現讓道奇記者凱特斯（Tim Cates）直言，史考特根本不可以出現在道奇的季後賽陣容當中，但凱特斯也表示，他對其他後援投手也有類似的疑問。

《棒球美國》記者格拉瑟（Kyle Glaser）點出今年道奇的牛棚表現指出，史考特本季防禦率4.91，有10次救援失敗，崔南（Blake Treinen）防禦率5.55，最近5場出賽吞下4敗，葉茲（Kirby Yates）防禦率5.23，最近10局自責分9分，而在本季，道奇要付上述三人4250萬美元。

今天賽後史考特接受訪問時表示，自己一開始讓2個人上壘，把自己放在很糟糕的位置上：「應該要贏下這場比賽，是我的錯。」

