晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》10次砸鍋聯盟最慘！ 道奇21億史考特遭痛批：不該帶進季後賽

2025/09/24 13:11

史考特（路透）本季第10次救援失敗。（路透）史考特（路透）本季第10次救援失敗。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇終結者史考特（Tanner Scott）今天在9局登板，投0.2局掉2分，遭響尾蛇敲出再見安打吞下本季第4敗，本季史考特共10次砸鍋，是聯盟救援失敗王。

上季投出生涯年的史考特，在休賽季以4年7200萬美元（約新台幣21.8億）加盟道奇，原本被認為為道奇牛棚打下一劑強心針，想不到卻讓道奇球迷心臟病。上半季就砸掉7場勝利不說，加上今天的表現，下半季史考特出賽14場只投11.0局，吞下0勝2敗，6次救援機會砸掉3次，防禦率高達8.18。

史考特糟糕的表現讓道奇記者凱特斯（Tim Cates）直言，史考特根本不可以出現在道奇的季後賽陣容當中，但凱特斯也表示，他對其他後援投手也有類似的疑問。

《棒球美國》記者格拉瑟（Kyle Glaser）點出今年道奇的牛棚表現指出，史考特本季防禦率4.91，有10次救援失敗，崔南（Blake Treinen）防禦率5.55，最近5場出賽吞下4敗，葉茲（Kirby Yates）防禦率5.23，最近10局自責分9分，而在本季，道奇要付上述三人4250萬美元。

今天賽後史考特接受訪問時表示，自己一開始讓2個人上壘，把自己放在很糟糕的位置上：「應該要贏下這場比賽，是我的錯。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中