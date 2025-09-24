U16女籃亞洲盃》盡力了！台灣隊80分差不敵衛冕軍澳洲吞本屆首敗

台灣80分差不敵澳洲。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云/綜合報導〕台灣隊今在U16女籃亞洲盃小組賽最終戰碰上人高馬大的澳洲，完全無力抗衡，隊長林念臻攻下全隊最高11分，最終仍以46：126吞下本屆首敗，並以2勝1負、分組第2進入4強附加賽。

澳洲隊已經連續3屆在U16亞洲盃封后，這次依舊來勢洶洶，在小組賽前兩戰面對菲律賓狂勝81分，另一場對南韓也贏了79分，完全是不同層級的球隊。

雖然台灣隊在小組賽前兩戰也擊敗南韓和菲律賓，但今天面對澳洲，在身材條件無法對抗的情況下，上半場陷入苦戰，全隊在前兩節只抓下7個籃板，林念臻拿下9分全隊最高，蔡宇妍7分次之。

反觀澳洲在上半場團隊命中率達到67.6%，全隊籃板數多達28個，理查森（Sophie Richardson）半場攻下全隊最高15分，助隊取得33分領先，下半場他們的攻勢依舊凌厲，讓台灣隊無力反擊，吞下這次U16亞洲盃首敗。

台灣隊今天僅林念臻拿下11分得分上雙，外線熄火，全隊三分球24投僅2中，籃板數輸給對方33個，打得相當艱辛。即便這一場落敗，台灣隊仍以分組第2進入4強附加賽，還有機會一搏，接下來會碰上B組第3名的隊伍。

