MLB》道奇教頭點出自家牛棚心態問題 證實名投克蕭明天牛棚待命

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出6局無失分好投、狂賞8次三振，但道奇牛棚再度放火，合計3局失掉5分。道奇最後在客場以4比5敗給響尾蛇。道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）此戰也到牛棚待命，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪說，明天同樣會讓克蕭到牛棚做準備。

「投手大谷」貢獻6局無失分優質好投，但道奇牛棚失守，崔爾（Jack Dreyer）0.2局2分，火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）0.1局失1分。道奇終結者史考特（Tanner Scott）0.2局失2分，保送、觸身球各1次，這是史考特本季第10次救援失敗，吞今年第4敗，賽後防禦率為4.91。

羅伯斯賽後受訪點出自家牛棚的問題，「球數落後，保送對手，丟到打者，這些都是跡象，代表你不是害怕，就是投得過於小心...在球季這個時間點，你必須全力以赴，相信自己的投球有用，當你總是球數落後、害怕犯錯，結果變化球偏高，那就是壞事發生的時候。」

克蕭今天在比賽中曾到牛棚待命，羅伯斯對此表示，讓克蕭以後援身分出賽是一個現實的選項，明天是唯一可能以後援角色出賽的機會，接著預計會讓克蕭在美國時間週日先發登板面對水手。

