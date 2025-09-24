MLB》大谷翔平封關戰6局8K好投迎接季後賽！ 對神獸克蕭有話要說

大谷翔平（左）本季首度優質先發無關勝敗。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平在生涯第100場大聯盟先發登板，面對響尾蛇投出6局8K無失分的優質先發，是本季第一次投滿6局與相隔776天的優質先發，大谷翔平賽後也對於賽季最後一場登板給出好的看法。

上場比賽大谷翔平主投5局無安打退場，今天更進一步投滿6局無失分，繳出本季首次的優質先發，賽後防禦率下降到2.87，談到接下來要面對的季後賽，大谷翔平說道：「上次我投到5局，我認為是很好的一步，往對的方向前進，在季後賽前能達到這個階段，我認為是很好的一步。」

請繼續往下閱讀...

關於今天投滿6局是否有跟總教練討論時，大谷回應：「今年在投手丘一開始復健的目標是投到5局，隨著賽季持續進行，昨天晚上跟羅伯斯（Dave Roberts）討論後，我表達了希望能夠投更長的渴望，以此來幫助球隊。所以對，我們有過討論。」

今天大谷翔平也在受訪時表達他對神獸克蕭（Clayton Kershaw）的敬意：「當我來這邊的時候，他就已經是大聯盟的代表性投手了。能夠和這樣的選手在一起打球，我覺得是很難得的機會。雖然去年加上今年相處的時間不長，但能夠作為隊友在休息室與他一同度過，我認為是非常寶貴的經驗。」

