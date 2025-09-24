UBA》因傷差點放棄籃球路 輔大最強新人林哲宇拒絕「二年級生症候群」

輔仁大學林哲宇。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕輔仁大學今在登峰造極籃球邀請賽大專男子組，靠外籍生莫森27分領軍、大二前鋒林哲宇貢獻21分，以95：92逆轉健行科大，順利開胡。

輔仁大學昨首日以59：77不敵菲律賓聖克萊爾學院，林哲宇並未出賽，他表示，能理解教練團希望能讓一年級的新生多磨練，提高板凳深度，由於今天打早場比賽，昨天也特地比平常更早就寢，在獲得充足休息之下，他今手感不俗，外線3投3中，攻下本土最高21分。

林哲宇指出，受到膝蓋傷勢影響，暑假到中國移地訓練時其實狀態並不出色，事實上，來自泰山高中的他在高中時就遇到膝蓋傷勢，一度猶豫是否延續籃球路，不過在高中總教練廖文彬以及輔仁大學主帥楊哲宜的鼓勵下，決定給自己一次機會。

雖因傷差點放棄籃球，但林哲宇在UBA首季就有亮眼表現，新人年平均貢獻11.6分是全隊本土最佳，外線命中率41%，他說，自己高二時有遇到「二年級生症候群」，但在大學第二季會努力避免低潮，證明給教練看，「我會努力準備好，雖然才大二，但也希望能帶領球隊拿下勝利。」

迎來「後劉丞勳時代」的健行科大吞下2連敗，潘偉傑攻下34分、廖本謙28分次之。

輔仁大學林哲宇。（主辦單位提供）

