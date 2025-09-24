MLB》大谷翔平透露開刀後球質變好！ 盼道奇牛棚能度過困境

大谷翔平認為自己的球質在開刀後變得更好。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平本季重返投手丘再次以二刀流身分進行賽季，在例行賽最後一場出賽對響尾蛇繳出6局8K無失分好投，賽後他針對本季四壞保送減少的問題做出解答，也談到今年球隊牛棚的狀況。

大谷翔平在今年球季最明顯的改變除了球速提高外，就是他的四壞保送變少，在14場先發共47局投球當中，大谷翔平只送出9次四壞保送，每九局保送數（BB/9）1.72是生涯新低，談到這點時大谷表示：「手術後，比起控球來講，我的球質變得更好，這是最大的收穫。」但大谷依舊檢討自己今天最後一球，他認為雖然對手出局，但在那種情況下應該是要拿到三振卻投得太甜，因此儘管結果是好的，但他認為還是要反省。

近期道奇牛棚的表現相當掙扎，大谷翔平被問到怎麼看球隊現況時表示，「我覺得牛棚投手們還是很團結，只是在成績不理想的時候會比較辛苦。上半季也有很多靠牛棚拿下的比賽。打線方面，我覺得後段棒次越來越黏，也可以製造得分機會，所以有正面的地方，也有不順利的地方。總之希望大家一起努力來克服這段過程。」

