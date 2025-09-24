MLB》道奇近7場敗投都是後援投手！ 教頭嘆史考特滑球丟太多

響尾蛇再見安氣走道奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出6局無失分好投、狂賞8次三振，但道奇牛棚再度放火，合計3局失掉5分，其中終結者史考特（Tanner Scott）後援0.2局失2分，包含被敲再見安打讓道奇最後在客場以4比5敗給響尾蛇。史考特賽後坦言，「（我們）應該贏得這場比賽，這是我的錯。」

史考特今後援0.2局用21球有11顆好球，被敲1安，失掉2分，保送、觸身球各1次，包含被敲一支高飛犧牲打。其中，史考特此戰21球只有3顆速球、其他18顆都是滑球，其中只有7顆球進入好球帶內。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，史考特的滑球丟太多了，這讓速球的威脅性下降，而且讓配球容易被預測到。羅伯斯認為，當投手的球數落後、保送對手、對打者丟觸身球，這些都是跡象，代表你不是害怕，就是投得過於小心。

道奇終結者史考特砸鍋。（路透）

這是道奇隊本季第11次遭對手說再見，道奇近7場的敗戰投手都是後援投手，其中史考特有2場敗投，牛棚大將崔南（Blake Treinen）有5場敗投。

羅伯斯坦言，「當大谷投出那樣的表現，而且我們握有4比0領先，原本想派出關鍵的投手去壓制對方，但我們今晚表現不佳，第9局成為關鍵的一局...這種比賽很難消化，尤其是現在我們急需勝利的時候。」

羅伯斯說，球隊的先發投手不可能每場丟滿9局，「我們需要其他球員挺身而出，我們急需這些傢伙。」

史考特去年季後以4年7200萬美元（約新台幣21.9億元）加盟道奇，但今年整季表現不穩定，本季出賽59場戰績1勝4敗、防禦率4.91，有22次救援成功，出現10次砸鍋是全聯盟最多，共投55局挨53安，賞57次三振，丟17次保送、3次觸身球，被打擊率2成57，每局被上壘率1.27。

