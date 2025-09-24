MLB》敲再見安擊退道奇！ 佩多摩自曝是谷粉：平常就會對他說バカ

佩多摩敲出再見安打。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇內野手佩多摩（Geraldo Perdomo）今天在主場對戰道奇隊，擔任先發游擊手並在9局敲出再見安打，率隊驚天大逆轉道奇，持續爭取季後賽資格。賽後佩多摩表示，能和道奇先發大谷翔平正面交手「真的很開心」。

佩多摩前2打席對戰大谷吞1K無安打，但在6局敲出右邊方向安打。佩多摩賽後透露，球隊賽前的計畫就是「把大谷從比賽中打下來」，雖然沒能實現，但在大谷退場後順利擊潰道奇牛棚，終場完成逆轉秀。

談到與大谷的互動，佩多摩笑說自己在壘上常用日語搭話，今天大谷在二壘的時候對他喊出「バットニサインシテクダサイ（請在球棒上簽名）」，大谷則回應「Yes、yes、yes」，還允諾佩多摩，如果響尾蛇贏球就送簽名球棒。

佩多摩補充道，自己平時也會用「バカ！（笨蛋）」等簡單日語跟大谷開玩笑，大谷也能理解這是友好互動。佩爾多莫透露，為了更貼近偶像，他甚至跟隊上的防護員，前中日選手谷沢健一的女兒谷沢順子學習日語，直言「和大谷競爭真的太棒了」。

本季佩多摩是響尾蛇能夠在季中當賣家後依舊能競爭季後賽的隊上MVP，賽前他的fWAR（勝利貢獻值）高達6.9是全隊最高，也是今年國聯游擊手第一名，在國聯他的fWAR也僅次於大谷翔平一人，而大聯盟游擊手fWAR第一名是皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）的7.7。

