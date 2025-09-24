南韓賽》「不想在艱難時刻放棄」白馭珀收傷後首勝闖16強

白馭珀。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云/綜合報導〕台灣羽球好手「小小白」白馭珀今天在超級500系列南韓公開賽女單32強，以18：21、21：10、21：10逆轉捷克女將斯瓦比柯娃（Tereza Svabikova），收下傷癒後首勝，闖進16強。

34歲的白馭珀自今年3月瑞士公開賽後，因傷休兵至9月初，直到香港公開賽才正式復出，也尚在尋找比賽節奏和傷後首勝。

請繼續往下閱讀...

今天遭遇世界排名93的斯瓦比柯娃，兩人過去沒有交手紀錄，白馭珀雖在首局以18：21讓出，但她很快調整好自己，連續兩局都以21：10勝出，收下久違的勝利。

白馭珀表示，膝蓋舊傷在去年9月出現狀況，傷勢也因為她持續出賽而加劇，她選擇在今年3月瑞士公開賽後休兵專心治療，直到今年9月才重回賽場。

距離前一次在世界羽聯（BWF）賽事贏球已經是去年9月初的台北公開賽，當時她闖進8強，今天拿下傷癒後首勝，白馭珀直呼真的很感動，「不希望在艱難的時刻放棄，既然遇到這個考驗了，還是想去嘗試、面對看看。」隨著年紀漸增，她不諱言，如果現在放棄也沒機會了，所以決定再試試看。

另一台灣女將董秋彤則以15：21、21：6、21：14逆轉擊敗香港女將馬子雪，同樣挺進16強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法