登峰造極籃球賽》世新女籃團隊單節得0分 一姐游沁樺坦言沒遇過

2025/09/24 14:55

世新大學外籍生圖塔妮。（主辦單位提供）世新大學外籍生圖塔妮。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕世新大學女子籃球隊上季在UBA公開女一級靠「六人艦隊」闖進小巨蛋，本季多了不少可用之兵，不過團隊仍在磨合尋找默契，今在登峰造極籃球邀請賽大專女子組以38：91不敵上海交通大學，未能開胡。

世新女籃上季因冠軍班底出走僅註冊9名球員，複賽又因傷兵問題只剩下6名球員，最後仍奇蹟闖進4強，本季「6人艦隊」只剩下「三劍客」游沁樺、蔡佑蓮以及邱詠鈴，但迎來多達6名大一新生，還找來澳洲籍中鋒圖塔妮（Sienna Tutani）助陣。

總教練林紀妏表示，目前團隊還在培養默契，希望藉由比賽磨合，對於本季多了不少人手，林紀妏更直呼「賺到了」，感謝學校支持以及球員願意相信團隊，「身為總教練就是努力讓球員擁有發光發熱的舞台，能在UBA一級有發揮的機會。」

上學年度在中國大學生聯賽（CUBA）拿下第4名的上海交大來勢洶洶，昨以103：49大勝佛光大學，今又以91：38輕取世新大學，且第二節打出19：0攻勢，讓世新單節1分未得。

游沁樺今拿下10分、6籃板，是團隊得分唯一超過雙位數的球員，她坦言，沒遇過團隊單節無得分的情況，「我也不知道原因。」升上大四的她迎來UBA最後一季，她表示，希望能提升穩定度，避免表現起伏，新學年度有不少新生加入，她認為，雖然體力上會較輕鬆，但默契上的磨合還需要一點時間，新學年度最大目標還是率領團隊再闖小巨蛋。

世新大學游沁樺。（主辦單位提供）世新大學游沁樺。（主辦單位提供）

