全國運動會風帆船比賽在澎湖 不畏樺加沙颱風外圍環流影響盛大展開

2025/09/24 15:21

馬公觀音亭為賽事場地之一，海域帆船白影點點。（澎湖帆船協會提供）馬公觀音亭為賽事場地之一，海域帆船白影點點。（澎湖帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年由雲林縣政府主辦的全國運動會帆船項目，在澎湖盛大登場，自21至26日在澎湖縣觀音亭及白坑海域舉行。共有來自全國10個縣市、122名選手齊聚澎湖，男子組68人、女子組54人，進行為期6天的激烈競賽，雖然期間受到樺加沙颱風攪局，但仍排除萬難舉行賽程安排。

帆船運動不僅是全運會的重要比賽項目，更是展現台灣海洋文化與水上運動實力的舞台。透過本次賽事，選手們將挑戰自我、追求卓越，也讓更多民眾看見台灣帆船運動的風采。

澎湖縣帆船協會理事長陳毓仁表示，「澎湖帆船協會多年來深耕帆船運動，感謝各界支持，讓我們有機會承辦全運會項目。期待選手們在公平、公正、安全的環境下盡情揮灑，創造佳績，並將這份熱情傳遞給更多人。」

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，「全運會是國內最高層級的綜合性運動會，帆船項目的舉辦象徵台灣水上運動的實力與發展。感謝雲林縣政府及澎湖縣政府的合作，共同打造高品質的賽事舞台，讓選手有機會挑戰極限，也為台灣帆船運動培育更多新秀。」

受近期颱風影響，為確保選手安全並兼顧賽事公平，澎湖縣政府與大會強調，將依氣象狀況持續滾動修正賽程，並隨時公告最新訊息，以維護運動員安全與賽事順利推進。颱風雖帶來挑戰，但也展現了帆船運動面對自然環境的精神。全體工作團隊已完成應變準備，確保場地安全、裁判專業判斷，以及選手在最佳狀態下完成比賽。

今年全國運動會風帆船在澎湖，雖受颱風攪局賽事調整舉行。（澎湖帆船協會提供）今年全國運動會風帆船在澎湖，雖受颱風攪局賽事調整舉行。（澎湖帆船協會提供）

