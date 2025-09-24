高雄大師賽》世大運金牌丁彥宸 3局大戰力退大馬選手挺進16強

丁彥宸。（大會提供）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕世大運金牌得主丁彥宸今天在超級100系列高雄大師賽男單次輪，以21：8、20：22、21：16力退馬來西亞選手李毅，挺進16強。

台大高材生丁彥宸在萊茵魯爾世大運拿下男單封王後，坦言因金牌光環備感壓力，在場上打得綁手綁腳，在全國第二次排名賽爆冷止步16強，接著在越南公開賽也停在64強，這次他在高雄大師賽重新振作，首輪直落二擊敗南韓朴相龍後自評感覺不錯，盼能延續氣勢。

今天面對世界排名174的大馬選手李毅，丁彥宸在6：6平手後連拿5分，比賽後段也只讓對手拿到2分，以21：8先下一城。

換邊後，丁彥宸在12：12平手時遇到亂流，被對手連拿6分，雖最終他後來居上以20：19取得賽末點，但沒能把握機會成功關門，連掉3分，以20：22讓出。

進入第3局，丁彥宸大多時刻都保持領先，以11：4的差距進入技術暫停，儘管一度被追到只差1分，但他穩住陣腳連拿4分再度擴大分差，最終以21：15收下勝利。

另一方面，女單頭號種子許玟琪以21：16、21：15擺平南韓李紹玉，挺進16強，繼續朝衛冕之路邁進。

