MLB

MLB》比肩棒球之神偉業！ 大谷翔平締125年超狂紀錄

2025/09/24 16:19

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雙刀出鞘對戰響尾蛇，繳出6局8K無失分的優質先發，也寫下本季最長局數和用球數，可惜牛棚放火，無緣本季第2勝。數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷締造2大超狂紀錄。

大谷翔平在生涯第100場大聯盟先發登板，面對響尾蛇主投6局用91球，被敲5支安打無失分，另有8次三振無保送，最快球速達101.2英哩（約162.8公里），防禦率降至2.87，這是大谷本季首度投滿6局，並收下相隔776天的優質先發。

數據專家藍斯指出，大谷翔平在生涯前100場先發，被打擊率只有0.202，是自1900年以來第5佳的數據，前4位分別是小熊名將羅貝克（Ed Reulbach）的0.201、佩洛塔（Freddy Peralta）的0.197、大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）的0.195，印地安人（守護者前身）傳奇名投史庫爾（Herb Score）以0.194高居第一。

此外，生涯在例行賽至少累積100場先發和55轟的球員，歷史上只有「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）和大谷翔平做得到。貝比魯斯生涯共累積147場先發和714轟，大谷則是有100場先發和278轟。

