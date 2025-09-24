晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》直呼大谷翔平退場全隊鬆口氣！響尾蛇教頭狂讚：完全不給機會

2025/09/24 16:16

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對響尾蛇繳出6局8K無失分的超精彩表現，然而道奇牛棚再度提汽油桶救火，史考特（Tanner Scott）也不意外再次砸鍋遭逆轉。響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後坦言，大谷退場後，全隊都鬆了一口氣。

大谷翔平今天對響尾蛇完成生涯第100場大聯盟先發登板，本季首次投到第6局，最終6局無失分飆出8次三振，相隔776天繳出優質先發，最快球速101.2英哩（約162.8公里），可惜最終因牛棚放火無緣本季第2勝。

響尾蛇總教練羅夫洛賽後表示：「我們早就知道這會是一場艱難的比賽，我原本的想法是如果能讓他（大谷）在投完5局後退場，那就不錯了。老實說，他前5局只用72球，所以我預期他至少回投到第6局或第7局，最後他在第6局投完退場後，全隊真的都鬆了一口氣，氣氛也立刻轉變，從現在開始反攻。」

對於大谷今天的表現，羅夫洛表示佩服：「這是我們今年所見過大谷最出色的投球內容之一，他現在完全處於最佳狀態，也拚命想要改變比賽的局勢，但大谷完全不給我們任何機會。已經有段時間沒看到他已投手身分出賽，但果然還是保持著菁英級的身手。」

