道奇史奈爾戰響尾蛇、兄弟「金控大戰」力保下半季王座 今日賽事預告與轉播

大聯盟進入最後一周的例行賽事，將帶來4場賽事轉播，其中紅襪與藍鳥分別推派王牌左投克羅切（Garrett Crochet）以及塞揚強投薛哲（Max Scherzer）先發，而道奇則由塞揚左投史奈爾（Blake Snell）迎戰響尾蛇，歡迎各位球迷朋友一定要鎖定轉播！

中華職棒今天3地開打，要保住下半季戰績首位的中信兄弟將在新莊對決富邦悍將，分別由韋禮加與鈴木駿輔先發；而要爭奪全年度勝率第1的統一獅則於澄清湖迎戰味全龍，雙方推派獅帝芬以及鎛銳掛帥；另外今晚力拚坐上下半季王座的樂天桃猿則作客大巨蛋對上台鋼雄鷹，將是凱樂和艾速特率先迎敵，中職進入最終的白熱化階段，各位球迷朋友千萬不要錯過！

除此之外，日本職棒也將帶來火腿對上西武的比賽，羽球部分，韓國公開賽將在今天進行16強賽事，喜愛日職與羽球的球迷，歡迎透過轉播一起為喜愛的球隊或球員加油！

MLB

07:05 紅襪@藍鳥 愛爾達體育2台

09:30 道奇@響尾蛇 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 太空人@運動家 愛爾達體育2台

12:30 大都會@小熊 愛爾達體育1台（D-LIVE）

中華職棒

18:30 中信@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:30 味全@統一 DAZN1、愛爾達體育3台

18:30 樂天@台鋼 博斯運動1台、愛爾達體育1台

日本職棒

16:57 火腿@西武 DAZN2

BWF 韓國公開賽

09:00 16強（上）

13:00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

