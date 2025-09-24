UBA》獲邀參加柯瑞訓練營 台藝主控王威翔透露從偶像身上學到的事

台灣藝大控衛王威翔。（登峰造極籃球邀請賽提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大主控王威翔暑假獲邀參加NBA勇士球星柯瑞的訓練營，他對偶像親切指導學員印象深刻，也謹記柯瑞的鼓勵，「要不斷學習、挑戰，不要怕失敗。」

王威翔是112學年度新人王，他在升上大三前和WSBL電信隊的張家瑄一同獲邀參加在中國重慶舉辦的柯瑞訓練營，獲得近距離一睹傳奇射手風采的機會，談及這趟旅程，王威翔表示，從柯瑞身上學到最多的是自律，也透露這位勇士一哥雖然地位已經相當崇高，但面對年輕學員毫無架子，「他很細心又很耐心教導我們。」

王威翔透露，就讀中山國中時曾因欣賞柯瑞披上30號戰袍，很高興如今有機會近距離向偶像取經，他表示，柯瑞在訓練營期間勉勵學員，一定要不斷學習、勇於挑戰更高的殿堂，「不要害怕失敗，失敗都是邁向成功的養分。」

不過王威翔在台藝大選擇2號球衣，他透露，自己也相當欣賞上季率領雷霆封王的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），目標是希望結合兩位偶像的優點，讓自己更上一層樓，「我的類型跟SGA比較相似，擅於中距離與突破，但也希望外線和柯瑞一樣準。」

在台藝大總教練葛記豪眼裡，王威翔是「苦幹實幹型」的球員，「他的天賦是努力，這是很棒的人格特質，但現在要學會聰明的努力、有方向的努力，生涯才能走得更長遠。」

台灣藝大今在登峰造極籃球邀請賽靠徐堂琪24分領軍，以76：63擊敗台灣師大，收下本屆首勝。

